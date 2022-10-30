В Індії обвалився міст, на якому були сотні людей: вже відомо про десятки жертв

30 жовтня 2022 , 17:45
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Джерело:

India Today

В Індії у штаті Гуджарат обвалився міст, на якому перебували сотні людей. Відомо про щонайменше 32 жертви.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що міст нещодавно ремонтували й для пішоходів його відкрили лише 5 днів тому. Коли міст обвалився, у воді опинилися сотні людей. Свідки трагедії кинулися їх рятувати.

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На місці трагедії тривають рятувальні роботи. Госпіталізували вже понад 70 людей.

В Індії обвалився міст: дивіться відео

У воді опинилися десятки людей: дивіться відео 

Загалом на мосту у момент трагедії перебували приблизно 400 людей. Десятки людей вважаються зниклими безвісти. 

Зверніть увагу! The Gurdian повідомив, що кількість жертв зросла до 40. Тим часом у соцмережах повідомляють: загинули щонайменше 60 людей.

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До рятувальних робіт залучили фахівців з різних регіонів.

 

 

Автор: Мар'яна Бекало