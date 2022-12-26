Російський депутат випав з вікна готелю в Індії й помер

Російський депутат Павло Антов помер під час відпочинку в Індії. За 2 дні до у цьому ж готелі помер його друг-підприємець.

65-річний Павло Антов помер, впавши з третього поверху готелю в районі Раягада штату Одіша. Це трапилось через 2 дні після того, як його попутника знайшли мертвим у тому ж готелі 22 грудня. Про це пишуть російські ЗМІ.

До теми Після вибухів в Енгельсі у Росії варто очікувати низку загадкових смертей посадовців, – Ступак

2 смерті за 2 дні: що відомо про інцидент

Віцеспікер обласного парламенту В'ячеслав Картухін написав, що Павло Антов помер "внаслідок трагічних обставин". Тіло депутата знайшли перед готелем у суботу, 24 грудня. Це сталося за два дні після того, як у тому ж готелі помер друг Антова, 61-річний підприємець із Йошкар-Оли Володимир Биданов.

Володимира Биданова помер 22 грудня. Його виявили непритомним у номері на першому поверсі готелю, поряд з ним було кілька порожніх пляшок з-під вина. Коли російського підприємця доправили до лікарні, лікарі констатували смерть.

Що кажуть у поліції

У Законодавчих зборах Володимирської області VII скликання Антонов від партії "Єдіная Росія" працював головою комітету з аграрної політики, природокористування та екології, а також у складі комітету з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту, справ сім'ї, молоді та засобів масової інформації. Також він заснував групу компаній ковбасних виробів "Володимирський стандарт", яка стала однією з найуспішніших в регіоні.

Про смерть Павла Антова стало відомо увечері у неділю, 25 грудня. Поліція "поки не бачить кримінальної складової»" у загибелі Павла Антова та Володимира Биданова. За попередніми даними, причиною смерті Биданова став серцевий напад, а Антов випав з вікна.