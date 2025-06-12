Усе сталося за секунди: момент катастрофи з літаком в Індії потрапив в мережу
- 12 червня в Індії сталася авіакатастрофа з літаком AI171 компанії Air India біля аеропорту міста Ахмедабад.
- Літак розбився під час зльоту, на місці утворилася вогняна хмара з димом, що видно на опублікованих кадрах у мережі.
В Індії 12 червня сталася авіакатастрофа неподалік аеропорту міста Ахмедабад. Тепер з'явилися кадри з моментом катастрофи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео, опубліковане у соціальних мережах.
До теми В Індії розбився літак: на борту було понад 240 пасажирів
Яким чином сталася авіакатастрофа в Індії
Очевидці повідомляють, що літак AI171 авіакомпанії Air India, який летів рейсом Ахмедабад – Лондон, розбився поблизу аеропорту під час зльоту. Це сталося саме біля індійського міста Ахмедабад.
На кадрах, які опублікували у мережі, можна побачити, як пасажирський літак спочатку намагається приземлитися. Згодом після падіння на місці утворилася вогняна хмара з димом. Уся авіакатастрофа сталася за кілька секунд.
Яким був момент авіакатастрофи з літаком в Індії / Відео з акаунту у соцмережі Х
До слова, у літаку, що розбився біля аеропорту Ахмедабада перебувало понад 240 людей. Місцеві ЗМІ публікують цифри у межах 240 – 290 осіб.
Повітряне судно впало просто на житловий район. Наразі на місце катастрофи вирушили рятувальники, а також карети швидкої. Наразі про долю пасажирів літака нічого невідомо.