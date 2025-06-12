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12 червня, 12:16
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Усе сталося за секунди: момент катастрофи з літаком в Індії потрапив в мережу

Владислав Кравцов
Основні тези
  • 12 червня в Індії сталася авіакатастрофа з літаком AI171 компанії Air India біля аеропорту міста Ахмедабад.
  • Літак розбився під час зльоту, на місці утворилася вогняна хмара з димом, що видно на опублікованих кадрах у мережі.

В Індії 12 червня сталася авіакатастрофа неподалік аеропорту міста Ахмедабад. Тепер з'явилися кадри з моментом катастрофи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео, опубліковане у соціальних мережах.

До теми В Індії розбився літак: на борту було понад 240 пасажирів 

Яким чином сталася авіакатастрофа в Індії

Очевидці повідомляють, що літак AI171 авіакомпанії Air India, який летів рейсом Ахмедабад – Лондон, розбився поблизу аеропорту під час зльоту. Це сталося саме біля індійського міста Ахмедабад.

На кадрах, які опублікували у мережі, можна побачити, як пасажирський літак спочатку намагається приземлитися. Згодом після падіння на місці утворилася вогняна хмара з димом. Уся авіакатастрофа сталася за кілька секунд. 

Яким був момент авіакатастрофи з літаком в Індії / Відео з акаунту у соцмережі Х

До слова, у літаку, що розбився біля аеропорту Ахмедабада перебувало понад 240 людей. Місцеві ЗМІ публікують цифри у межах 240 – 290 осіб. 

Повітряне судно впало просто на житловий район. Наразі на місце катастрофи вирушили рятувальники, а також карети швидкої. Наразі про долю пасажирів літака нічого невідомо.