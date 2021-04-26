Надто багато смертей: в Індії тіла жертв коронавірусу спалюють просто неба – фото

Індія 5 днів поспіль б'є світові рекорди з поширення коронавірусу: нові випадки вимірюють трьома сотнями тисяч, а кількість смертей перевищує понад дві тисячі. Втім, журналісти б'ють на сполох і зазначають: влада приховує справжні цифри, а реальність ще гірша.
Джерело:BBC
Ситуація з коронавірусом стала катастрофічною в Індії наприкінці квітня. Країна вже звернулася до світової спільноти по допомогу.
Важливо Індію накрило потужною хвилею COVID-19: ЄС та Британія вже пообіцяли допомогу
Крематорії в Індії переповнені
На сьогодні країна підтвердила понад 186 тисяч смертей та 16 мільйонів випадків коронавірусу. При тому 3 мільйони виявили лише за останні два тижні. П'ятий день поспіль країна б'є світові рекорди щоденних нових випадків.
У Нью-Делі кожні 4 хвилини одна людина помирає від COVID-19.
ЗМІ у різних містах зазначають: ситуація насправді ще гірша, ніж офіційні дані. За їхніми підрахунками, кількість смертей у деяких містах удесятеро перевищує кількість офіційних повідомлень про них.
За останні два тижні кількість нових випадків зросла на 3 мільйони / Фото ЕРА
Жахливість і безвихідь ситуації видно з фото, які роблять у крематоріях по всій країні. Рідні годинами чекають, щоб виконати похоронні обряди, а густий дим не сходить із територій крематоріїв.
Спалювання і захоронення тіл померлих від коронавірусу в Індії / Фото ЕРА, АР
За минулу добу в Індії зафіксували понад 319 тисяч нових випадків COVID-19. Померли 2 764 людини. Наразі країна посідає друге місце після США за загальною кількістю випадків коронавірусу.
Індія чекає на допомогу і припиняє поставку вакцин
- ЄС, Велика Британія та США вже пообіцяли допомогти Індії.
- Йдеться як про лікарський персонал, обладнання, так і про додаткові партії вакцин.
- Тим часом сама Індія тимчасово припинила постачати препарат Covishield (AstraZeneca) в Україну.
- Якщо ситуація з коронавірусом в країні стабілізується, МОЗ очікує, що упродовж квітня-травня постачання відновиться.