Індію накрив циклон "Тауктае": є загиблі та зниклі безвісти

В Індії вирує циклон "Тауктае", внаслідок якого під проливним дощем та вітром вже загинули 4 людини. Ще понад 23 осіб вважають зниклими безвісти.

За даними місцевих чиновників, у штаті Гуджарат з узбережних районів евакуювали близько 75 тисяч людей. Синоптики прогнозують, що пориви вітру там сягатимуть від 150 до 160 кілометрів на годину.

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Які наслідки спричинила негода

Наразі циклон зруйнував вже понад 50 селищ. Деякі люди залишилися без електроенергії. Водночас у штаті Карнатака повінь затопила деякі населені пункти й пошкодила будинки.

Внаслідок негоди в Гуджараті тимчасово зупинять кампанію вакцинації проти коронавірусу. Лікарні, які шпиталізують пацієнтів, вже встановлюють системи аварійного електропостачання.

Циклон "Тауктае" є першим великим тропічним штормом в Індії у цьому сезоні. Він спричинив рясні дощі, грози та сильний вітер у кількох штатах.



Наслідки негоди в Індії / Фото AFP

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