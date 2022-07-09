Ляпас путіну, – Краєв назвав країну, яка змінила позицію щодо війни в Україні

Індонезія змінила свою думку щодо війни росії проти України. Раніше країна мала пасивну позицію з доволі базовими фразами або взагалі з їх відсутність.

Про це 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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Він додав, що усе змінив візит президента Індонезії Джоко Відодо в Україну, який виявився доволі продуктивні.

Олександр Краєв пригадав, що тоді були перемовини між президентами Індонезії та України, а також підписані нові угоди.

Найважливіше, що буквально ляпас путіну, – це повна заборона не лише його приїзду на саміт G20, який відбудеться восени. А в принципі заборона будь-якої його появи у форматі G20,

– акцентував Олександр Краєв.

Крім того, він зазначив, що в Індонезії на 37% відсотків ринок продовольчих товарів залежить від українських виробників. Не лише злакові культури або соняшникова олія, а доволі широкий спектр продовольчих товарів.

"Ми поки що не бачимо, на жаль, змін (у ставленні до війни Росії проти України – 24 канал) серед країн Африки. Ми бачимо дуже-дуже повільні зміни серед країн Аравійського півострова. В основному завдяки активній позиції США і візиту Байдена до Саудівської Аравії. Але вже є прецедент", – підсумував Олександр Краєв.

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