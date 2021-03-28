В Індонезії на католицьку церкву напав терорист-смертник – фото

У місті Макасар, що в Індонезїі, 28 березня терорист-смертник підірвався біля католицької церкви. Вибух стався під час служби у Вербну неділю.

Терорист підірвався знадвору церкви, він загинув на місці. Ще щонайменше 10 людей отримали поранення. Їх доставили до медзакладів.

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Деякі з них, за інформацією ЗМІ, – у важкому стані.

В церкву терориста не впустив охоронець

Священник Вільгельмус Тулак, який саме проводив службу, розповів, що терорист хотів в'їхати у церкву на мотоциклі, проте його зупинив охоронець. Камери відеоспостереження зафіксували вибух, дим та руйнування фактично посеред дороги.

У місцевій владі зазначили, жертв могло бути значно більше, якби смертнику таки вдалось потрапити всередину приміщення, численних жертв було б не уникнути

Ніхто поки не взяв відповідальність за вибух

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт. Поліція проводить розслідування.

Дивіться підбірку фото з місця події:

Дивіться на карті, де розташований Макасар: