В Індонезії слоненя втратило пів хобота через браконьєрів: невдовзі тварина померла

В Індонезії 16 листопада померло суматранське слоненя. Раніше тварина втратила половину хобота через пастку браконьєрів.

Однорічну самку знайшли 14 листопада в населеному пункті Ачех-Джая. Тварина була слабкою та мала пастку на майже повністю розрізаному хоботі.

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Медикам довелося ампутувати половину хобота. Однак через день після операції тварина підхопила інфекцію та померла.

Остаточну причину смерті мають встановити під час розтину.

Дикі слони на Суматрі – під загрозою зникнення

Сьогодні на острові налічується 693 диких слонів. Для порівняння, у 2014 році було 1300 таких тварин. До таких жахливих наслідків призвели, зокрема, вирубка лісів та браконьєрство.

Крім того, у слонів-самців – дуже цінні бивні, які продають на нелегальному ринку. За словами зоозахисників, через пандемію коронавірусу випадки браконьєрства почастішали. Річ у тім, що жителі острова полюють на тварин через нестачу грошей.

Водночас Міжнародний союз охорони природи заявляє, що суматранські слони перебувають перед критичною загрозою зникнення. За останні 25 років ці тварини втратили 69% територій для потенційного проживання.