"Усе нормально, падаю": який реальний стан російської економіки та в чому її основна проблема

В Кремлі обговорили стан російської економіки. Прем'єр-міністр Мішустін прозвітував російському диктатору Путіну, що економіка стає технологічнішою та диверсифікованішою, що сприятливіше впливає на макроекономічну стабільність, а реальні грошові доходи росіян буцімто збільшились на 8,4%, ВВП – на 4,1%. Однак про шалений темп інфляції він чомусь не озвучив.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в етері 24 Каналу, оцінюючи доповідь Мішустіна, зазначив, що дійсно у 2024 році зростання в економіці Росії було, але варто звернути увагу на деталі.

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У чому головна проблема російської економіки?

Зростання в російській економіці спостерігалось у сферах, пов'язаних з військово-промисловим комплексом. Що стосується сфер, які не пов'язані з війною, то там як раз зафіксували падіння.

Ус нагадав, що Центробанк Росії ще у 2023 році у своєму звіті написав, що основна проблема російської економіки полягає у тому, що зростання відбувається у сфері виробництва товарів і послуг, які не пов'язані ані зі споживанням, ані з інвестуванням.

Все те зростання, яке дійсно є в Росії, значною мірою, зі слів Уса, згорає у вогні війни. А ті доплати, які передбачені, розганяють інфляцію.

Одразу згадую вислів з відомого фільму радянських часів, який зняв український режисер Биков: "Усе нормально, падаю". Цей вислів дуже влучно характеризує стан російської економіки, коли Росія заявляє, що все нормально, але падіння відбувається, воно суттєве,

– зауважив Ус.

Опозиційні російські економісти заявляють, що вже стосовно економіки Росії доцільно вживати не слово "стагнація", а "рецесія" (загальний спад). Тому що стагнація, як пояснив Ус – це уповільнення, коли певні процеси зупинились, нічого не зростає і не падає.

Росія друкує гроші, тим самим розганяє інфляцію

Згідно з інформацією російського Центробанку, в жовтні 2024 року рублева маса оцінювалась у 107 трильйонів рублів, а станом на 1 січня 2025 року – вже 117. Друк грошей пришвидшився, він розганяє інфляцію.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень пояснив, що її можна було б стримати високою обліковою ставкою, якби була класична ринкова економіка.

Росія вже орієнтовно 8 разів цю ставку підвищувала з липня 2023 року. Зараз вона становить 21%, Росія на 12 місці у світі щодо цього показника,

– зазначив Ус.

Такі дії не зупиняють інфляцію з однієї простої причини – паралельно Росія збільшує видатки на війну, постійно друкує гроші, щоб платити за контракти тим, хто йде воювати проти України. Все це, зі слів Уса, шаленими темпами пришвидшує інфляцію.

Він наголосив, що ті ринкові методи, якими користувався Центробанк, вже не рятують. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень спрогнозував, що падіння російської економіки відбудеться у 2025 році.

Нагадаємо, доктор економічних наук Ігор Ліпсіц вважає, що населення Росії розділилось на тих, хто багатіє від війни (20% росіян) і тих, хто через неї бідніє (80%). Він зауважив, що відбувається спад у цивільній економіці Росії. Ліпсіц переконаний, що повернути російську економіку до стану 2021 року Росія вже не зможе.