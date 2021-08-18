Інформація не відповідає дійсності, – Чернишов про чутки щодо призначення його главою КМДА

Міністр розвитку громад та територій розповів, що його ледь не щодня кудись призначають. Олексій Чернишов запевнив, що "інформація щодо мого призначення на посаду голови КМДА не відповідає дійсності".

Чернишов розповів, що продовжує працювати на посаді міністра. Про це він написав на своєму фейсбуці.

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Чернишов спростував ймовірне призначення його главою КМДА

Сьогоднішня (мовиться про 18 серпня – 24 канал) інформація стосовно мого призначення на посаду голови КМДА не відповідає дійсності. Я продовжую працювати на посаді Міністра розвитку громад та територій України,

– запевнив чиновник.

Він також додав, що розвиток регіонів є пріоритетом роботи Уряду та Мінрегіону – Київщина та місто Київ не є виключенням.

Текст публікації Олексія Чернишова:

Майже щовечора читаю дописи про те, що мене кудись призначають…

Отже, сьогоднішня інформація стосовно мого призначення на посаду голови КМДА не відповідає дійсності. Я продовжую працювати на посаді Міністра розвитку громад та територій України.

Розвиток регіонів України — це пріоритет роботи уряду та мінрегіону, зокрема. Київщина та місто Київ не є виключенням. Разом з командою працюємо над тим, аби кожна громада стала економічно успішною та комфортною для людей.

Усім також бажаю плідної роботи!

Що цьому передувало