Інформація не відповідає дійсності, – Чернишов про чутки щодо призначення його главою КМДА
Джерело:фейсбук Олексія Чернишова
Міністр розвитку громад та територій розповів, що його ледь не щодня кудись призначають. Олексій Чернишов запевнив, що "інформація щодо мого призначення на посаду голови КМДА не відповідає дійсності".
Чернишов розповів, що продовжує працювати на посаді міністра. Про це він написав на своєму фейсбуці.
До теми Ризики для Кличка існують, – політолог про ймовірні кадрові зміни в уряді
Чернишов спростував ймовірне призначення його главою КМДА
Сьогоднішня (мовиться про 18 серпня – 24 канал) інформація стосовно мого призначення на посаду голови КМДА не відповідає дійсності. Я продовжую працювати на посаді Міністра розвитку громад та територій України,
– запевнив чиновник.
Він також додав, що розвиток регіонів є пріоритетом роботи Уряду та Мінрегіону – Київщина та місто Київ не є виключенням.
Текст публікації Олексія Чернишова:
Майже щовечора читаю дописи про те, що мене кудись призначають…
Отже, сьогоднішня інформація стосовно мого призначення на посаду голови КМДА не відповідає дійсності. Я продовжую працювати на посаді Міністра розвитку громад та територій України.
Розвиток регіонів України — це пріоритет роботи уряду та мінрегіону, зокрема. Київщина та місто Київ не є виключенням. Разом з командою працюємо над тим, аби кожна громада стала економічно успішною та комфортною для людей.
Усім також бажаю плідної роботи!
Що цьому передувало
- 18 серпня нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк заявив, що на позачерговій сесії 23 серпня, крім питання "Кримської платформи" та Великого Герба, можуть ухвалити й кадрові зміни. Він зазначив, що мовиться про звільнення міністра, який продовжить кар'єру в місцевому столичному самоврядуванні.
- Заступниця голови фракції від "Слуг народу" Євгенія Кравчук запевнила, що на позачерговій сесії Ради не розглядатимуть кадрові питання. Вона заявила, що "офіційного підтвердження немає щодо якихось кадрових питань". Додала також, що поки не бачила жодних заяв ні Чернишова, ні якоїсь позиції з боку Кабміну.
- Згодом чутки спростував й сам Ярослав Железняк. Він написав: "Помилкова тривога поки. Колеги кажуть, що не збирають голоси на кадрове в серпні".