Інформація про смерть Вікторії Рощиної підтверджена: про обставини наразі нічого невідомо

Напередодні в мережі з'явилася інформація, що українська журналістка Вікторія Рощина загинула у російському полоні. Увечері 10 жовтня цю інформацію офіційно підтвердили.

Втім, наразі обставини її загибелі залишаються невідомими. Про це в етері телемарафону повідомив керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко, інформує 24 Канал.

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Що відомо про загибель журналістки

Російські війська взяли в полон Вікторію Рощину ще в серпні 2023 року на тимчасово окупованій території, звідки вона вела репортаж. Лише у травні цього року у Кремлі визнали, що тримають українську журналістку в неволі.

Загибель Вікторії офіційно підтвердили увечері 10 жовтня.

Ми провели внутрішнє розслідування і, на жаль, ця інформація про смерть Вікторії підтверджена,

– повідомив Яценко.

Він додав, що в координаційному штабі особисто знали журналістку, адже вона робила для них матеріали. Втім, обставини смерті Вікторії все ще невідомі.

"Про обставини смерті ще зарано говорити. Проводиться відповідна робота, щоб їх встановити і я думаю, що про ці обставини ми дізнаємося в будь-якому випадку", – наголосив військовий.

Він зауважив, що якщо є ті, хто доклав свою руку до загибелі Вікторії, їх буде обов'язково покарано.

"Такі злочини не мають терміну давності", – резюмував Яценко.

Зауважимо, що в коментарі Суспільному представник ГУР Андрій Юсов розповів, що Вікторія Рощина була у списках на обмін і вже найближчим часом мала повернутися на Батьківщину.

Нагадаємо, що першим про загибель Вікторії повідомив нардеп Ярослав Юрчишин. Втім, згодом він видалив свій допис та заявив, що очікуватиме на офіційну інформацію.

Що відомо про перебування журналістки у полоні

Вперше Вікторія Рощина потрапила в полон до росіян у березні 2022 року. Вона прямувала із Запоріжжя до Маріуполя, але опинилася в окупованому Бердянську, де її утримували десять днів.

Там журналістку змусили записати відео, в якому вона заперечувала свої претензії до Росії.

Втім, у серпні 2023 року Вікторія знову зникла безвісти. Це сталося під час її поїздки на окуповані території, звідки вона планувала робити репортаж. Після 3 серпня зв'язку з нею більше не було.

У травні 2024 року Росія вперше офіційно визнала затримання Вікторії Рощиної. Міністерство оборони країни-агресорки надіслало її батькові, Володимиру Рощину, лист із підтвердженням цього факту.