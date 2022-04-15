"Інформація – теж наша зброя": у Міноборони не підтвердили й не спростували потоплення "Москви"
Джерело:телеканал "Рада"
Ганна Маляр заявила, що наразі у Міноборони України немає завдання ні підтверджувати, ні спростовувати інформацію про те, що російський крейсер "Москва" затонув.
Про це вона повідомила увечері 14 квітня в ефірі загальнонаціонального телемарафону "UAразом", відповідаючи на запитання журналіста про долю флагмана чорноморського флоту Росії.
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Станом на зараз ми не підтверджуємо і не спростовуємо цю інформацію. І ви повинні розуміти, що під час війни наша інформація це теж наша зброя. І теж це інформаційні операції постійно воюючих сторін. Це така технологія війни. Станом на зараз у нас нема задачі ні підтверджувати, ні спростовувати це,
– сказала заступниця міністра оборони.
Ганна Маляр також розповіла, що у Чорноморській та Азовській операційних зонах кораблі агресора продовжують:
- ізолювати район ведення бойових дій;
- фактично блокують можливість розвідки.
"Тобто їхня присутність там є, і вони виконують там свої бойові завдання", – додала посадовиця.
Потопили "Москву": що відомо
- Ввечері 13 квітня у мережі з'явилася інформація, що крейсер "Москва" горить.
- У пропагандистських ЗМІ також повідомляли про це, але не назвали причин інциденту.
- Вже 14 квітня в ЗСУ офіційно заявили, що у карабель поцілила українська ракета "Нептун".
- Судно "перекинулося і почало тонути". Цьому посприяли ще шторм і потужний вибух.
- Вартість "Москви" оцінюють у близько 750 мільйонів доларів.
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