Інформації про постраждалих у знищеному будинку Харкова поки немає – бої тривають
26 лютого 2022 , 23:31Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Ірини Венедіктової
Гепрокурорка Ірина Венедіктова повідомила про знищений будинок у Салтівському житловому масиві Харкова. Інформації про постраждалих немає. Водночас бої досі тривають.
"На фото житловий будинок в Харкові. Тільки що. Салтівка. Бучми, 40а. Інформацію про постраждалих ще з'ясовуємо. Ідуть запеклі бої", – мовиться в дописі Венедіктової.
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Зруйнований будинок в Харкові / Фото з фейсбуку Ірини Венедіктової
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