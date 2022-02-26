Інформації про постраждалих у знищеному будинку Харкова поки немає – бої тривають

Гепрокурорка Ірина Венедіктова повідомила про знищений будинок у Салтівському житловому масиві Харкова. Інформації про постраждалих немає. Водночас бої досі тривають.

"На фото житловий будинок в Харкові. Тільки що. Салтівка. Бучми, 40а. Інформацію про постраждалих ще з'ясовуємо. Ідуть запеклі бої", – мовиться в дописі Венедіктової.

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Зруйнований будинок в Харкові / Фото з фейсбуку Ірини Венедіктової



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