Інформації замало, тому навколо вакцинації утворився вакуум, – священнослужитель

Священнослужителі вважають, що було замало інформації про те, чи варто вакцинуватись. Саме через цей вакуум виникло багато чуток, сумнівів та неправдивих повідомлень.

Про ставлення церкви до вакцинації проти коронавірусу розповів священнослужитель та настоятель Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові Тарас Михальчук. Священник зазначив, що сам є вакцинованим.

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Люди мають замало інформації про те, чи треба вакцинуватись

На думку Тараса Михальчука, Церква має говорити про те, чому потрібно імунізуватись проти коронавірусу. Священник ділиться з парафіянами особистим досвідом.

Інформації замало, тому, ймовірно, це породило такий певний вакуум навколо вакцинації. З іншого боку, я вже забув, що я вакцинований. Просто собі живу, йду вперед,

– сказав священник.

Михальчук наголосив, окрім коронавірусу, в Україні є ще великі виклики. Він як військовий капелан часто стикається з похоронами захисників України.

"У країні 8 рік триває війна і ми, напевно, трохи на фоні вакцинації про це забули", – додав священник.

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Коротко про вакцинацію в Україні:

Вакцинальна кампанія в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.

З цього часу в Україні зробили вже понад 25 мільйонів щеплень.

Українців імунізують такими препаратами: Covishield (AstraZeneca), Coronavac, Comiraty (Pfizer-BioNTech), AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson's), Moderna.

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