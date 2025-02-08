Кремль продовжує інформаційну операцію, аби приховати вплив війни на економіку Росії, – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що Кремль подовжує свою інформаційну кампанію, аби приховати ступінь негативного впливу війни Росії проти України на економіку самої Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW.

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Інформаційна кампанія Кремля

Кремль продовжує проводити інформаційну кампанію, ймовірно, спрямовану як на внутрішню, так і на міжнародну аудиторію, яка має на меті приховати ступінь негативного впливу тривалої війни Росії проти України на російську економіку,

– ідеться у звіті Інституту вивчення війни.

Прем'єр-міністр Росії Міхаїл Мішустін зустрівся 7 лютого з главою Кремля Владіміром Путіним, щоб обговорити стан російської економіки.

В ISW пишуть, що Мішустін заявив, що ВВП Росії зріс у 2024 році на 4,1% переважно завдяки "інтенсивному" зростанню російської обробної промисловості – ймовірно, маючи на увазі нарощування Росією своєї оборонно-промислової бази з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Мішустін стверджував, що основний внесок у зростання обробної промисловості Росії зробили машинобудування, транспортне машинобудування, автомобілебудування та виробництво комп'ютерного та електронного обладнання.

Також він заявив, що інфляція в Росії досягла 9,52% у 2024 році, а Путін декларував, що станом на 3 лютого 2025 року інфляція становила вже 9,9%.

"Однак реальна інфляція в Росії значно вища, ніж офіційна статистика, яку Кремль готовий оприлюднювати (деякі дослідження вказують на те, що рівень інфляції в Росії ближчий до 20 відсотків)", – йдеться у звіті.

Мішустін підкреслив низький рівень безробіття в Росії у 2024 році – 2,5 відсотка, але лише стисло визнав значний дефіцит робочої сили в Росії, який є причиною низького рівня безробіття в Росії.

Він зазначив, що економічне зростання Росії може бути менш значним у 2025 році, оскільки дуже важливо зупинити інфляцію і забезпечити довгострокове економічне зростання. "…ймовірно, це сигнал для підготовки російського населення до економічних труднощів у 2025 році. Мішустін і Путін також намагалися представити російську економіку як стабільну перед обличчям міжнародного економічного тиску. Мішустін стверджував, що паливно-енергетичний комплекс Росії адаптується і знаходить нові ринки збуту", – пишуть аналітики.

Також Мішустін стверджував, що російська економіка "успішно впоралася" з "безпрецедентним санкційним тиском" в останні роки, і що антиросійські санкції завдають більшої шкоди країнам, які їх запровадили, ніж санкції завдають шкоди Росії. Путін також намагався представити російську економіку як сильнішу і таку, що зростає швидше, ніж економіки країн Заходу.

"Мішустін і Путін, зокрема, не згадали про те, що російський Центральний банк підвищив процентну ставку до 21% у жовтні 2024 року, або про те, як Росія використовувала кошти з Фонду національного добробуту для фінансування своїх військових зусиль протягом останніх трьох років. Ліквідна частина російського Фонду національного добробуту може вичерпатися до осені 2025 року", – ідеться у звіті Інституту вивчення війни.