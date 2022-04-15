Інформаційна війна Росії спрацювала: українці найбільше довіряють офіційним джерелам

Більшість українців свідомо довіряють офіційним інформаційним джерелам. Зокрема, сторінкам Офісу Президента, Верховної Ради, ЗСУ, СБУ, Міноборони, ДСНС тощо.

Опитування упродовж 9 – 11 квітня провела Дослідницька панель "Власна думка". Це відбулося за підтримки Інституту соціології Національної академії наук України, повідомляє 24 канал.

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Яким джерелам довіряють українці

32,5% респондентів – офіційним сторінкам влади;

понад 25% респондентів – різним новинним сайтам та українським медіа національного і регіонального значення;

4,7% респондентів – телемарафону "Єдині новини";

3,3% респондентів – іноземним ЗМІ;

3,2% респондентів – не визначились з джерелами, яким довіряють;

2,7% респондентів – не довіряють нікому;

понад 20% респондентів назвали джерела (відповідно до опитування, аудиторія кожного з них становить менше як 1%);

3,4% респондентів довіряють власному досвіду, а також досвіду знайомих та очевидців.

Найзручніші канали інформації:

телебачення;

соцмережі;

українські новинні сайти.

Заява ОП

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що українці дуже добре впізнають фейки та джерела із проросійською риторикою. Люди свідомо обирають перевірені та офіційні джерела.

Інформаційна війна, яку Росія веде проти України, спрацювала: більшість українців свідомо обирає перевірені та офіційні джерела,

– наголосив Подоляк.

Подоляк зауважив, що інформаційна політика ОП базується на ключовому принципі. Він передбачає, що владу необхідно почути, тому з людьми треба говорити відверто.

"Ми хочемо, і президент Володимир Зеленський завжди наполягає на цьому, щоб в Україні і за її межами про Україну говорили правду", – зауважив Подоляк.

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