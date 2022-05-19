Інформаційне алібі, – в ОВА відреагували на фейк про "військову базу" на кіностудії в Одесі

Представниця МЗС Росії Марія Захарова видала черговий фейк про те, що нібито Одеську кіностудію зараз використовують як "військову базу". Речник Одеської ОВА Сергій Братчук уже відреагував на таку вигадку від представниці дипвідомства країни-агресорки.

Сергій Братчук наголосив, що такі заяви російського МЗС – інформаційне алібі для майбутньої атаки. Про це речник Одеської ОВА заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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Братчук відреагував на вигадки Захарової

Речник ОВА підтвердив, що на Одеській кіностудії і справді є військова техніка – раритетний автомобіль часів Другої світової війни, який використовують під час зйомок. Однак Сергій Братчук зазначив, що на студії буде поповнення – трофейна техніка російських окупантів, щоб знімати фільми про перемогу України.

Братчук зазначив, що такі вигадки для росіян – інформаційне алібі, яке вони хочуть собі забезпечити, плануючи атаку.

Ми бачимо, що росіяни діють за методичкою: анонсують подію, при чому вона за вуха притягнута до військових справ. Мова йде про лікарні, одеські школи, і не тільки одеські, кіностудію, як зараз. Це називається "інформаційне алібі", яке вони собі створюють, щоб потім нанести ракетний удар,

– наголосив Братчук.

Тому речник ОВА підкреслив, що такі заяви варто брати до уваги та сподіватися на наші Збройні Сили.

Як відреагували на кіностудії

Як повідомляє видання "УНІАН", в Одеській кіностудії обурені інформаційним вкидом про нібито "військову базу". Директор кіностудії Андрій Осіпов так само зазначив, що єдина військова техніка на студії – раритетний автомобіль.

Осіпов наголосив, що навіть попри війну, кіностудія продовжує свою роботу та знімає фільми. Частина персоналу працює дистанційно.

У непростих умовах війни на Одеській кіностудії все ж триває кінопроцес. З метою безпеки більшість співробітників працюють віддалено. Знімальний процес відбувається на різних локаціях міста та області,

– зазначив Осіпов.

Ворожі телеграм-канали поширюють інформацію про те, що нібито мешканці прилеглих будинків "покидають свої домівки через військову техніку на кіностудії". Однак Осіпов наголосив, що це все – фейк.

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