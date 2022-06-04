Інформаційний вкид, – Денисенко про слова Шойгу й Кадирова щодо "пришвидшення спецоперації"

Напередодні Сергій Шойгу та Рамзан Кадиров озвучили плани з "пришвидшення спецоперації". Вадим Денисенко назвав відповідні заяви – інформаційним вкидом.

Про це він заявив під час телемарафону. Радник міністра внутрішніх справ додав, що російські військові й так уже роблять все, що можуть, передає 24 канал.

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Ця інформація не хід війни не вплине

Передовсім Вадим Денисенко підкреслив, що "друга армія світу" упродовж 100 днів робить усе можливе для того, щоб досягнути бодай якогось успіху. Тож можна вважати, що "спецоперація" й так іде у прискореному темпі.

Не забув він нагадати, ким є Рамзан Кадиров. Радник міністра підкреслив, що він – видатний тікток-воїн. А військові Кадирова – армія для загороджувальних загонів.

Він підкреслив, що озвучене – не більше, ніж інформаційний вкид.

Це спроба в російських ЗМІ показати, як вони (окупанти – 24 канал) тяжко працюють, як вони прискорюють "спецоперацію". Тому що, 100 днів війни – це дуже серйозно,

– наголосив Денисенко.

Радник міністра додав, що російським ЗМІ ж заборонили згадувати про те, що спецоперація триває 100 днів. Це зроблено для того, щоб мешканці країни-агресорки не жахалися тому, що відбувається. Тому, що "друга армія світу" упродовж 100 днів не може нічого зробити.

Тож, на його думку, відповідна заява аж ніяк не вплине на хід війни в Україні. Ба більше, у Росії часто сказане не підтверджується бодай якимись діями.

Денисенко нагадав, що Кадиров разів п'ять заявляв про те, що Маріуполь впав. На днях же він записав відеозвернення. У ньому він наголосив, що Сєвєродонецьку залишилось три години. Реальність же зовсім інакша.

Найгарячіше зараз біля Сєвєродонецька та Бахмута

У ранковому зведенні Генштабу повідомили, що зараз найскладніша ситуація саме поблизу Сєвєродонецька та Бахмута. Сам Сєвєродонецьк російські військові продовжують намагатись взяти штурмом.

Але це непроста задача. Тож їм довелось поповнювати свій особовий склад. Для цього використали мобільний резерв другого армійського корпусу.

По Бахмутському напрямку російські військові б'ють з артилерії. За допомогою цього вони змогли трохи піти в наступ. Але тут на них чекала невдача. Українські військові не відбили заплановану ворогом атаку, тож йому довелось відійти на безпечні для себе позиції.

Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу станом на 4 червня: дивіться відео