Політологи, блогери й активісти захищають банк "Альянс" у конфлікті з державною компанією "Укренерго", критикуючи її голову Володимира Кудрицького.

Зокрема публічні коментатори Сергій Лямець, Євген Магда, Тарас Загородній та Віталій Кулик коментували ситуацію довкола боргу банку в сумі понад 1,2 мільярда гривень перед держкомпанією з позицій фінустанови, а активіст Назар Приходько навіть подав кілька заяв щодо діяльності Володимира Кудрицького до НАБУ і ДБР. Про це йдеться в публікації видання Коротко Про.

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Видання зазначає, що восени 2021 року банк "Альянс" видав рекордну гарантію на користь Укренерго за ТОВ "Юнайтед Енерджі" – енергетичній компанії з орбіти Ігоря Коломойського і його партнерів. У березні 2022 року "Юнайтед Енерджі" купувала електроенергію у державної компанії "Укренерго". Проте не розрахувалась. Тож "Укренерго" пред'явило до погашення гарантії на 716 мільйонів гривень, а також пені й штрафи – все разом на 1,2 мільярда гривень. "Альянс" відмовився розраховуватися за боргом. НАБУ відкрило провадження про розкрадання державних коштів і до березня 2024 року розслідувало його, а потім передало до суду. У господарському процесі "Укренерго" намагається стягнути з "Альянсу" несплачені 1,2 мільярда гривень.

Починаючи з січня 2024 року, коли стало зрозуміло, що розслідування НАБУ добігає кінця і скоро справу буде передано до суду, коли у міжнародний розшук було оголошено Юлію Фролову (голова правління банку "Альянс" – 24 Канал) – медіа починають буквально бомбардувати читачів думками блогерів з приводу того, чому "Укренерго" разом з компанією з оточення Коломойського – є справжнім винуватцем того, що відбулось, а банк – ні до чого,

– кажуть у виданні.

За словами авторів матеріалу, основні тези інформкампанії зводились до того, що банк "Альянс" вийшов "крайнім", а "справжні винуватці" – Коломойський і особисто Володимир Кудрицький, який до того ж нібито випустив свого підлеглого, причетного до оборудки, за кордон. Через ситуацію з "Альянсом" "Укренерго" начебто намагається "відбілитися" від незадовільних результатів аудиту. А необхідність заплатити за боргами "Юнайтед Енерджі" виллється проблемами не лише для "Альянсу", але й для всієї фінансової системи, а також матиме наслідки для стосунків з міжнародними партнерами.

"У кампанії в різні періоди брали участь блогер Сергій Лямець, політолог і директор Інституту світової політики Євген Магда, політичний експерт Олександр Кочетков, політолог Тарас Загородній, політолог Віталій Кулик. Тема "ролі Укренерго" очевидно настільки "болить" небайдужим громадянам, що в медіа навіть з'явився вкид з посиланням на анонімні джерела, що Кудрицький нібито отримав 5 мільйонів доларів "своєї частки" від розікрадених коштів держкомпанії", – йдеться в статті.

Та найбільше за інших перейнявся долею банку "Альянс" і відповідальністю "Укренерго" активіст Назар Приходько. Він не тільки публікував численні пости в соціальних мережах і блогах на тему зловживань Володимира Кудрицького і "Укренерго", але й вчиняв цілком проактивні дії на підтримку своєї громадянської позиції,

– заявляє видання.

Зокрема Приходько подав низку заяв до правоохоронних органів щодо начебто незаконного збагачення, а також щодо "змови з Коломойським" у справі розкрадання коштів "Укренерго". Саме на заявах Приходька ґрунтувалися потім численні публікації про те, що "Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ та ДБР відкрити справу щодо Кудрицького". Скільки коштували послуги адвокатів, які супроводжують позови активіста, і хто їх оплачує – не розголошують. У своїх публікаціях Приходько фактично визнає, що відстоює інтереси банку "Альянс", кажуть журналісти: "... тепер (Кудрицькому – 24 Канал) доводиться, вже не прикриваючись, разом із його компанією спільно намагатися перевісити відповідальність за вкрадений ярд на банк-гарант, який не схотів сплачувати за чужий злочин. Кудрицький і Коломойський разом борються з банком у судовому процесі – що це, як не "явка з повинною?".

"Тож намагаючись врятуватись від банкрутства і не віддавати, по суті, вкрадений у держави 1 мільярд гривень, банк "Альянс" намагається дестабілізовувати державну компанію, яка відповідає за критичну інфраструктуру у найвідповідальніший період. Залишається сподіватись, що суди у своїх рішеннях будуть виходити з юридичних норм, а не з аргументів зацікавлених медійних осіб", – вважають автори публікації.