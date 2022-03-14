Інформвійська України зламують сайти РФ і викладають туди фото жертв російської армії

Українські інформаційні війська працюють над тим, щоб інформувати громадян РФ про військові злочини, які вчиняє їхня армія в Україні.

На сайті дитячої лікарні Санкт-Петербурга та інших на головній сторінці з'явилися матеріали проєкту "Харківський трибунал. Нюрнберг 2022" про злочини армії РФ. Інформацію про це розміщено на сайті проєкту.

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При спробі зайти на головну сторінку лікарні відображаються матеріали про обстріл житлових кварталів міст та сіл, через які загинули мирні громадяни, серед них багато дітей.

Фото зі сайту:

Сайт "Харківський трибунал. Нюрнберг 2022" також відображається під час перегляду російського туристичного сайту для пошуку та оренди вілл за кордоном.

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