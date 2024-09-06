Різке рішення Олександра Поворознюка: Інгулець зніметься з розіграшу УПЛ через гучний скандал

Футбольний клуб з Кіровоградщини близький до припинення існування у професійному статусі. Одіозний президент Інгульця вирішив поставити ультиматум УАФ.

Влітку 2024 року футбольний клуб Інгулець оформив повернення в УПЛ. Команда з Петрового стала переможцем Першої ліги, випередивши в останньому турі львівські Карпати.

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Інгулець самоусунеться?

Втім виступи Інгульця в елітному дивізіоні можуть бути занадто короткими. Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що президент клубу Олександр Поворознюк вирішив зняти команду з чемпіонату України.

Причиною такого рішення "Папа" називає бюрократичні перепони на шляху до відкриття домашнього стадіону. За даними джерела, УАФ не видала атестацію для арени "Інгулець", будівництво якої завершилось цього літа.

Споруда будувалась більше трьох років, а на старті цього сезону Інгулець грав всі матчі виключно на виїзді. Перша домашня гра мала б відбутися в рамках 6 туру УПЛ проти Чорноморця у суботу, 14 липня.

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Тільки в Петровому

Що цікаво, резервною ареною для Інгульця заявлений на сезон стадіон "Гірник" у Кривому Розі. Відстань між населеними пунктами складає менше 60 кілометрів.

Втім Олександр Поворознюк наполягає, що інших варіантів, окрім гри на стадіоні "Інгулець" у клубу немає. Нагадаємо, що петрівці поки не здобули жодної перемоги в чемпіонаті України.

Клуб з Кіровоградщини розписав нічиї із Колосом, Поліссям та Кривбасом, а також програв Зорі та Руху. Наразі підопічні Василя Кобіна посідають 14 місце у турнірній таблиці УПЛ.