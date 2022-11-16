Wiki Truth: запущено ініціативу по редакції сторінок російськомовної Вікіпедії

У Росії всі соцмережі заблоковані або цензуровані. Водночас російськомовна Вікіпедія – досі відкрита. Цю можливість варто використати, щоб донести правду до громадян країни-окупантки.

Ініціативу запустив проєкт "Український Свідок". Мета – донести правду про війну в Україні до росіян, які перебувають в інформаційному вакуумі. На території країни-окупантки заблоковані фейсбук та інстаграм, а твітер – страждає від жорсткої цензури.

Зауважте "Вбити Резолюцію" за три засідання: як Росія зазнала поразки на всіх фронтах

Про російські ЗМІ годі й казати. Водночас донести правду можна через російськомовну Вікіпедію. На її сторінках українські міста виглядають світлими та мирним. Щоб переконатися у цьому, можна ввести пошуки на кштал "Харьков Википедия", "Северодонецк Википедия".

Водночас реальність українських міст через російську агресію – зовсім інша. Наші колись затишні населені пункти, які були оселею для сотень тисяч людей, – спустошені та зруйновані російськими окупантами.

Мета ініціативи "Українського Свідка" – відредагувати сторінки російськомовної Вікі так, аби відвідувачі бачили як виглядає Україна після повномасштабного російського вторгнення.

Зауважте – карта бойових дій станом на 16 листопада: дивіться відео