Вигадки Угорщини це виказують: політолог розкрив, чого добивається Орбан затриманням інкасаторів

В Угорщині затримали сімох українських інкасаторів, які перевозили до України велику суму коштів і золото. Угорська сторона звинуватила їх у нібито незаконній діяльності та пообіцяла вислати з країни.

Як зауважив 24 Каналу політолог Володимир Фесенко, таким затриманням Віктор Орбан свідомо підіймає ставки. Він готовий на будь-які провокації, щоб отримати вигоду для своєї передвиборчої кампанії.

До теми Тримаємо на контролі: команда НБУ їде в Будапешт, щоб з'ясувати обставини захоплення інкасаторів

Для чого Орбану такі провокації?

Угорський прем'єр хоче перевести протистояння з Україною з інформаційно-політичної площини у міждержавний конфлікт. Те, що відбулося, – очевидно є провокацією.

Пояснення, які зараз з'явилися, лише підтверджують, що Угорщина хоче перевести все у площину виборів, звинуватити Україну в тому, що ми нібито фінансуємо угорську опозицію,

– сказав політолог.

Владі треба якось компенсувати те, що Орбан і його партія відстають та можуть програти вибори. А головна "фішка" їхньої кампанії – образ ворога у вигляді України, інформаційна та політична війна з Києвом.

"Орбану потрібні фейкові "докази", матеріальне підтвердження того, що Україна нібито втручається у вибори в Угорщині. Тому вирішили використати інкасаторські перевезення, які здійснюють між банками, щоб показати буцімто так Україна фінансує виборчу кампанію угорської опозиції", – пояснив політолог.

Зверніть увагу! Вдень 6 березня глава МЗС Угорщини видав ще одне "пояснення" затримання. За словами Петера Сійярто кошти інкасаторів нібито належали "українській військовій мафії". Він назвав це "шокуючим злочином".

Як зараз має діяти Україна?

На думку політолога, цю ситуацію мають спростувати в угорській опозиції, адже це фактично звинувачення в їхній бік. Українська сторона разом з нашими європейськими партнерами має вимагати міжнародного розслідування, адже це серйозне звинувачення.

Нам не можна піддаватися на провокації з боку Орбана. Бо так він прагне зробити все, щоб ми теж заарештували якихось угорських громадян, активи, а це для нього буде матеріальним підтвердженням того, що Україна нібито робить кроки проти Угорщини,

– додав політолог.

У тому, що відбувалося в наших відносинах з Угорщиною останнім часом, було занадто багато емоцій. Тому треба діяти дуже обережно, щоб не зробити "подарунків" Орбану, його закиди потрібно ігнорувати й не вступати з ним в полеміку.

Варто діяти суто дипломатичними заявами МЗС, на експертному, політичному рівні. А щодо затримання наших громадян – реакція має бути у правовій площині. Орбан поводитися агресивно та принизливо й хоче того самого від України.

Затримання інкасаторів в Угорщині: головне