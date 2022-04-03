Іноді людей доводиться вмовляти евакуюватися, – Гайдай назвав причини

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, чому людей треба вмовляти здійснити евакуацію на безпечні території.

За його словами, на жаль, доводиться іноді вмовляти людей й для цього є різні підстави.

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Які причини назвав Гайдай

Іноді люди бояться вийти – це вже психологічна проблема.

Іноді не хочуть або бояться залишати квартири, будинки.

Іноді хтось думає, що вони пересидять в підвалі.

Проте Голова Луганської ОВА зазначив, що чим ближче починаються обстріли, чим більше руйнується будинків біля тих людей, які сидять безвилазно в укритті й не хочуть виходити, тим частіше погоджуються евакуюватися.

"Якщо раніше ми евакуювали в середньому 300 – 500 людей, то вчора (2 квітня 2022 року – 24 канал) було майже 2700. Сьогодні більше півтори тисячі. Тобто велика кількість все ж дослухається та розуміє, що обстріли стають все більш щільними, руйнування вже зовсім поруч", – додав Гайдай.

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