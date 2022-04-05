Іноземець "забув" задекларувати 190 тисяч доларів і залишився без грошей

Державна прикордонна служба України продовжує запобігати спробам незаконного перетину кордону. Зокрема, мовиться про вивезення іноземної валюти.

Так, співробітники оперативних підрозділів Держприкордонслужби викрили правопорушення щодо прихованого вивозу валюти за кордон. Іноземець намагався перевезти понад 190 тисяч доларів.

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Іноземець "забув" задекларувати 190 тисяч доларів

Інцидент трапився на пункті пропуску "Порубне", іноземець хотів виїхати до Румунії.

Щойно громадянин Нідерландів прибув у пункт пропуску автомобілем "LAND ROVER" співробітники ДПСУ вирішили провести поглиблений огляд іномарки. В результаті – було знайдено приховану валюту у розмірі 190 тисяч доларів.

Надалі, згідно з чинним українським законодавством, 38-річного іноземця позбавили коштів, еквівалент яких в національній валюті склав понад 5,5 мільйонів гривень.



Іноземець намагався вивезти 190 тисяч доларів / Фото ДПСУ



Іноземець намагався вивезти 190 тисяч доларів / Фото ДПСУ