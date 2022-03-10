Іноземна компанія надасть Україні пасажирські Ан-158 для спецрейсів з доставки
Джерело:"Укроборонпром"
Одна з іноземних компаній запропонувала Україні свою допомогу – надати 6 літаків Ан-158. Звісно, це не бойові літаки, проте вони можуть виконувати спеціальні рейси з доставки.
Про це повідомили в концерні "Укроборонпром". Назву іноземної компанії не повідомили.
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Літаки можуть виконувати рейси в умовах воєнного часу
Після технічного обслуговування та ремонту літаки будуть виконувати спеціальні рейси. Мовиться про доставку всього необхідного країні в умовах воєнного стану, зазначив директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.
В концерні подякували іноземним партнерам за підтримку. Також в "Укроборонпромі" наголосили, що працюють надалі усіма можливими засобами над отриманням бойових літаків для Командування Повітряних Сил ЗСУ.
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Текст публікації "Укроборонпрому":
Щойно одна з іноземних компаній офіційно звернулась до Концерну щодо надання для потреб нашої авіації 6-х літаків Ан-158, які, звичайно, не є бойовими, але можуть та будуть після технічного обслуговування та ремонту виконувати спеціальні рейси по доставці усього необхідного нам в умовах воєнного стану, – повідомив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв.