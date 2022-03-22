Іноземні найманці не хочуть воювати за Росію: Арестович про сирійців і білорусів

Радник глави ОП Олексій Арестович розповів про те, чи зможуть змінити хід війни білоруська армія та іноземні найманці.

За його словами, найманці розуміють, що їм це все не потрібно, тож вони не хочуть воювати за Росію і проти України, передає 24 канал.

Читайте також Шойгу відсторонив командувача 6 армії Росії за величезні бойові втрати

"Сирійці їхати воювати в -5 під Харків не будуть, це дурна думка", – зазначив Арестович.

Білоруси воювати не хочуть

Згідно із внутрішніми опитуваннями в Білорусі, понад 60% не хочуть брати участь в жодній кампанії проти України.

Якщо в тебе 60% не хоче воювати, то ти не здатен нічого з цим зробити. Якщо ж військових зажене Лукашенко, то вони можуть зайти на територію України. Але думаю, що вони навіть не встигнуть набратись бойового досвіду,

– сказав радник глави ОП.

Арестович ще раз звернувся до білорусів та сказав, що ця війна їм не потрібна. Збройні сили Білорусі створені для того, щоб захищати свій народ, а не нападати на український, з яким завжди були хороші відносини.

Найкраще, що ви можете зробити, якщо вас змусять воювати, – перейти на наш бік і передати нам озброєння та техніку. Так ви станете героями для України і всього світу,

– порадив він.

Може зацікавити – Затримали ДРГ, яка планувала замах на Зеленського: дивіться відео