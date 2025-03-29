Аби ЗСУ могли витіснити окупантів: полковник запасу сказав, де мають перебувати іноземні війська

Низка європейських країн готова відправити до України своїх військових. Їх варто розмістити на правому березі, щоб Сили оборони змогли переміститися на лівобережжя.

Це допоможе Україні виконати важливе завдання, але і самим європейцям такий сценарій буде вигідний. Деталі 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Чому Європі вигідно розмістити війська в Україні

Франція та Велика Британія готові направити до України понад 30 тисяч військових. Роман Світан припустив, що до "Коаліції охочих" – групи країн, які пообіцяли допомогу Україні в боротьбі з російським агресором – можуть приєднатися також Австралія та Канада.

Розмістити війська "Коаліції охочих" варто на правобережжі Дніпра,

– зазначив полковник запасу ЗСУ.

Це дозволить європейським миротворцям забезпечити захист центральної та західної частини України, що дасть змогу нашим силам перенести основні зусилля на лівобережжя для знищення російських військ. У такому випадку, на думку Світана, українським військовим вистачить сил, щоб витіснити росіян за кордони 1991 року та звільнити окуповані території.

Самій Європі також вигідно розмістити своїх військових на території України. Це дасть їм можливість здобути неоціненний досвід та бути готовими до участі у бойових діях, якщо це буде необхідно.

До слова, видання The Wall Street Journal пише, що Лондон та Париж не здатні переконати інші європейські країни направити миротворчі війська в Україну без військової підтримки США. Інші країни поки що не наважуються до них приєднатися.