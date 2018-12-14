00:24
15 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ" ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Баклани зруйнували стадіон. Забаганки Рогозіна
      Вєсті Кремля
      23:01, 14 грудня
      Вєсті.UA: Справжня сутність Рибалки. Фігове правосуддя
      Вєсті.UA
      22:19, 14 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ" ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ

      Іноземний студент не зміг захистити кандидатську через переклад українською свого прізвища Huy

      905 Читать новость на русском
      Студент не зміг захистити кандидатську дисертацію через помилку у прізвищі
      Студент не зміг захистити кандидатську дисертацію через помилку у прізвищі / Фото з відкритих джерел

      Іноземного студента Одеського національного політехнічного інституту на ім’я Vu Ngoc Huy не задовольнив переклад його прізвища українською, і він подав на виш до суду.

      Ще під час підготовки документів на візу на в’їзд в Україну ім'я та прізвище юнака транслітерували як Ву Нгок Хиу, передає "Громадське". 

      Читайте також:  "Любимо, дружемо, кохаемо!": Аваков вкотре здивував своїм знанням української мови

      З неправильним написанням свого імені хлопця і зарахували на перший курс, а по завершенню навчання видали дипломи бакалавра та магістра відповідно з такими ж даними. 

      Через помилку у документах пізніше хлопець не зміг захистити кандидатську дисертацію. Бо освіту бакалавра і магістра за документами здобув Ву Нгок Хиу, а не Ву Нгок Хуй. 

      Студенту довелось звернутись до суду з вимогою визнати, що саме він здобув вищу освіту, а транслітерація його ім'я та прізвища як Ву Нгок Хиу є помилковою. 

      Зрештою, все закінчилось добре – суд задовольнив вимоги студента та підтвердив, що дипломи на прізвище Хиу належать людині на ім’я Ву Нгок Хуй (Vu Ngoc Huy). 

      Теги: Новини України Новини Одеси Освіта студенти
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 14 грудня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      14 грудня , 15:05 Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      Євгенія Мазур 1
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      План влади по дискредитації акцій протесту вдався, – експерт
      9 березня , 20:05
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Украинцы не хотят покупать новые авто – предпочитают подержанные
       6 серпня , 16:00
      ФБР порушило розслідування проти Tesla
       29 жовтня , 10:01
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук