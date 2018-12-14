Іноземний студент не зміг захистити кандидатську через переклад українською свого прізвища Huy

Іноземного студента Одеського національного політехнічного інституту на ім’я Vu Ngoc Huy не задовольнив переклад його прізвища українською, і він подав на виш до суду.

Ще під час підготовки документів на візу на в’їзд в Україну ім'я та прізвище юнака транслітерували як Ву Нгок Хиу, передає "Громадське".

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З неправильним написанням свого імені хлопця і зарахували на перший курс, а по завершенню навчання видали дипломи бакалавра та магістра відповідно з такими ж даними.

Через помилку у документах пізніше хлопець не зміг захистити кандидатську дисертацію. Бо освіту бакалавра і магістра за документами здобув Ву Нгок Хиу, а не Ву Нгок Хуй.

Студенту довелось звернутись до суду з вимогою визнати, що саме він здобув вищу освіту, а транслітерація його ім'я та прізвища як Ву Нгок Хиу є помилковою.

Зрештою, все закінчилось добре – суд задовольнив вимоги студента та підтвердив, що дипломи на прізвище Хиу належать людині на ім’я Ву Нгок Хуй (Vu Ngoc Huy).