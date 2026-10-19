У російській армії воюють десятки тисяч іноземців: у Коордштабі назвали країни

Росія продовжує залучати іноземних громадян до своєї армії. Наразі майже 46 тисяч іноземців зі 151 країни уклали контракти зі Збройними силами ворога та беруть або брали участь у війні проти України.

Про це під час конференції Crimea Global розповів секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов.

Звідки Росія вербує іноземців до своєї армії?

За його словами, ця цифра охоплює людей, щодо яких Коордштаб має персональні дані. Ще стосовно 668 іноземців відомство встановлює, коли саме вони підписали контракти.

Якщо у 2022 році ми фіксували 94 підписані контракти, то з кожним роком ця кількість зростає. Якщо в плані Міноборони Росії було підписати (контракти – ред.) з 18 500 іноземцями, то вже підписано 16 168. Тобто, якщо збережеться така ж динаміка, то ми бачимо, що відомство повністю виконає, а може, навіть і перевиконає свій план із залучення іноземців до лав Збройних сил Росії,

– сказав Усов.

Серед держав, громадяни яких найчастіше долучаються до російської армії, Усов назвав Узбекистан, Таджикистан, Білорусь, Колумбію, Казахстан, Азербайджан і Киргизстан.

Водночас протягом дев'яти місяців 2026 року Коордштаб зафіксував істотне зростання кількості завербованих громадян Індонезії, Перу, Сьєрра-Леоне, Бурунді, Чаду, Філіппін, Конго та Панами.

Натомість кількість рекрутованих громадян Непалу, Шрі-Ланки, Куби та Китаю зменшується. Усов пов'язує цю тенденцію з роботою української дипломатії та взаємодією з іноземними державами.

Це завдяки роботі МЗС України та безпосередньо всіх структур, які займаються питаннями полонених. І ми бачимо, що спільними зусиллями з лідерами держав, з лідерами міністерств іноземних країн нам вдалося знизити рекрутинг саме з цих країн, а в деяких країнах і навіть повністю його зупинити,

– зауважив посадовець.

До українського полону потрапляли громадяни 59 країн, які воювали на боці Росії. Коордштаб опитав частину полонених, щоб з'ясувати, чи знали вони про участь у війні проти України та що спонукало їх підписати контракти.

Результати опитування показали, що 49,2% іноземців знали, що воюватимуть проти України, тоді як 28% заявили, що не знали про це. Ще 15% респондентів сказали, що їм не повідомили, куди саме їх дислокують.

Крім того, 46,7% опитаних зазначили, що підписали контракт із російським Міноборони, аби отримати громадянство Росії. Повернутися до Росії хотіли 79,3% полонених, однак 56,5% із них не бажали продовжувати службу в російській армії.

Вони не хочуть бути репатрійованими до своїх країн, вони хочуть повернутися в Росію. Одна із причин, чому хочуть вони повернутися в Росію, це щоб отримати належні їм кошти, які їм обіцяли під час укладання контракту і проходження служби в лавах армії РФ, а також додаткові пільги, які їм обіцяли при підписанні контракту,

– додав посадовець.

Нагадаємо, Росія планує завербувати до кінця 2026 року близько 20 000 іноземців, зокрема з країн Центральної Азії та найбідніших країн Африки й Азії. Процес здійснюється через офіційні пункти, а також псевдоприватні військові структури, з використанням обіцянок пільг та тиску на іноземців.