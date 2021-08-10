Іноземці сильно побили чоловіка в центрі Києва: фото 18+

На Хрещатику в Києві вночі 8 серпня сталася масова бійка українця та кількох чоловіків із Близького сходу. Громадяни іншої держави досить жорстко побили чоловіка.

Він зазнав різаної рани голови, тому знадобилася медична допомога. Згодом потерпілий звернувся до правоохоронців.

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Голова чоловіка після бійки з іноземцями / Фото "Муніципальної варти"

Почали розслідувати

Видання "Сьогодні" пише, що потерпілому приблизно 35 років (народився в 1986 році). Правоохоронці, які прибули на місце події, відкрили кримінальне провадження.

Цей випадок розслідують за статтею про легке тілесне ушкодження. Тому іноземцям загрожує накладання штрафу 850 гривень. На фото з місця видно, що кров потерпілого потрапила на одяг і руку співробітника "Муніципальної охорони".



Співробітник "Муніципальної варти" в плямах крові / Фото "Муніципальної варти"

Схожа подія в Києві

У центрі столиці приблизно о 2 годині ночі 22 липня побилися кілька десятків людей. Серед них були іноземці, які били опонентів палицями.

Свідки подзвонили патрульним, однак згодом скасували виклик. Спершу між чоловіками почався конфлікт, який швидко переріс у бійку. Яка була причина сутички – невідомо.