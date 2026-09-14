Росія завербувала понад 28 тисяч іноземних найманців для війни проти України, – ГУР

Кремль активно шукає нових найманців за кордоном, аби компенсувати нищівні втрати власної армії на фронті. Українська воєнна розвідка протидіє цим схемам та залучає міжнародних партнерів для зриву ворожого рекрутингу.

Про це повідомив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Олег Іващенко в інтерв'ю виданню The Times.

Що відомо про залучення Росією іноземців для війни в Україні?

Держава-агресор уже завербувала на злочинну війну понад 28 тисяч іноземців. За словами Іващенка, українська сторона активно протидіє ворожому рекрутингу за кордоном та передає важливі дані партнерським спецслужбам. Крім того, розвідка проводить некінетичні операції, щоб інформувати населення відповідних країн про ризики та обман з боку Кремля.

Очільник воєнної розвідки наголосив, що Росія також продовжує нарощувати військову співпрацю з Північною Кореєю. За даними ГУР, зараз у Курській області перебуває близько 8 тисяч військових з КНДР, однак їхня чисельність може суттєво зрости.

Ми працюємо над тим, щоб це зупинити, передаючи інформацію відповідним службам безпеки та розвідки. Також проводимо некінетичні операції, щоб інформувати населення відповідних країн,

– сказав Олег Іващенко.

За оцінками української розвідки, кількість північнокорейських військовослужбовців на території держави-агресора може збільшитися орієнтовно до 50 тисяч осіб.

Спроби компенсувати втрати

Системне залучення найманців пов'язане із величезними втратами окупантів на полі бою. Очільник ГУР Олег Іващенко заявив, що Росія щодня втрачає на фронті від 1410 до 1551 військового, тоді як здатна мобілізувати лише близько 1000 – 1200 людей на добу.

За його словами, близько 60% добових втрат припадає на загиблих у боях, а щомісячні втрати російської армії перевищують темпи набору приблизно на 6000 військових. Це створює ризик поступового вичерпання людського ресурсу Росії для продовження війни.

Варто зазначити, що за нинішньої інтенсивності бойових дій ресурси Росії для ведення війни можуть вичерпатися до 2028 року.