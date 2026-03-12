Є 3 категорії: хто з іноземців приїжджає воювати в Україну та заради чого

Зараз в українській армії воює понад 10 тисяч іноземців з різних країн. Наша країна може збільшити цю цифру, але варто зважати на мету та мотивацію бійців з-за кордону.

Про це 24 каналу розповіла народна депутатка Інна Совсун, зазначивши, що деякі приїжджають, щоб заробити, деякі – через проукраїнські переконання. Також є ті, яким необхідно набратись військового досвіду, щоб використати його на своїй батьківщині.

Хто з іноземців приїжджає воювати в Україну та заради чого?

Народна депутатка зазначила, що існує 3 види іноземців з різними цілями, які їдуть воювати за Україну. Один з них – заробітчани (якщо наша країна орієнтується саме на цю категорію, варто дивитись, скільки іноземцям платить Росія і платити на 10% більше.

Водночас до ЗСУ приєднуються колишні військові з бойовим досвідом зі Сполучених Штатів, Великої Британії та Австралії. Саме ця категорія іноземців має ідеологічні причини – вони хочуть воювати проти Росії та допомогти Україні. Для них питання забезпечення не є критичним.

Остання категорія – іноземці, зокрема з Латинської Америки, які приїжджають до нашої країни, щоб опанувати військові навички, аби потім застосовувати їх у своїх країнах. Ходять навіть чутки, що сюди присилають цілі картелі, але підтверджень цьому немає.

Тому треба дивитись на категорії, які ми намагаємось залучити. Скарг на забезпечення я не чула. Основні скарги – бюрократія та нерозуміння того, як іноземцям влаштовуватись,

– зауважила вона.

Раніше заступник начальника відділу координації з питань проходження військової служби іноземцями в ЗСУ Костянтин Мілевський повідомив, що в підрозділах Сухопутних військ ЗСУ зараз служить понад 10 тисяч іноземців. За словами Совсун, ця цифра може бути більшою, адже значна частина іноземців служать не в ЗСУ, а в ГУР, в бригадах Нацгвардії чи "Азові".

До речі, представник Міжнародного легіону ГУР МО Володимир Камінський повідомив, що багато хто з іноземних бійців прагне отримати українське громадянство. Однак це зробити досить важко, тому важливо, щоб в іноземців була юридична можливість пройти цю процедуру.

"Однак загалом показник все одно низький. Ми б могли приваблювати значно більше іноземців. Деякі приїздили сюди, не розуміли, як їм влаштуватись і їхали назад. Це не розв'яже проблему з нестачею людей у війську кардинально. Однак якби ми би підняли цю цифру до 50 тисяч, це реалістично. Це спростить ситуацію і зменшить мобілізаційний тягар на українське суспільство", – сказала народна депутатка.

Вона додала, що Україна може мотивувати іноземців ідейно та показувати, що вони можуть отримати на війні корисні навички, які їм потім знадобляться.

З яких країн іноземці їдуть воювати в Україну?