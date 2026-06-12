Зеленський доручив спростити залучення іноземних добровольців до ЗСУ

Володимир Зеленський доручив відкрити значно більше можливостей для залучення іноземних добровольців в українську армію. Щодо цього з'явиться більше відповідних механізмів.

Про це повідомив президент 12 червня.

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Що Зеленський сказав про іноземних добровольців?

Зеленський висловив вдячність усім добровольцям з інших країн, які б'ються заради нашої свободи в Україні і при цьому розуміють, що це стосується свободи багатьох інших народів.

Я доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію, і щодо цього буде більше механізмів рекрутингу,

– наголосив президент.

Окрім того, Зеленський повідомив про подальше спрощення переведень для українських військових. За його словами, буде "більше можливостей зростати в армії і більше позитивних стимулів, щоб приєднатися до оборони".

Усі зміни, які зараз впроваджуються, за літо покажуть свою ефективність.

Хто з іноземців воює за Україну?

Оператор дронів 23 окремої механізованої бригади Кейсон "Ківі" Вокер з Нової Зеландії одразу після початку повномасштабного вторгнення зрозумів, що не може просто спостерігати за війною в Україні. Хлопець дивився у новинах, як бомби падають на будинки невинних людей, і вирішив, що повинен щось зробити, розповів він 24 Каналу.

Власне, до 2022 року теж були люди, які народилися далеко від України, але ухвалили рішення стати на захист нашої держави. Серед них – американський доброволець Шон Фуллер, який в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів про свій шлях.