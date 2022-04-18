В інших країнах займало роки, а в нас – тиждень, – Зеленський про вступ до ЄС та опитувальник

Володимир Зеленський заявив, що ми проходимо один з етапів перед вступом в Євросоюз. Зокрема президент пригадав, що Україна вже передала відповіді на опитувальник, який отримали від президентки Єврокомісії та керівника європейської дипломатії.

Президент зауважив, що вступ України в ЄС – це невід'ємна частина стратегічного бачення майбутнього України. Про це президент сказав під час вечірнього звернення 18 квітня.

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Проходимо один з етапів перед вступом в ЄС

Cьогодні (мовиться про 18 квітня – 24тканал) відбулась історична подія – проходимо один з етапів перед вступом в ЄС. Ми передали відповіді на опитувальник, який отримали від Урсули фон дер Ляйен, президентки Єврокомісії, та Жозепа Борреля, керівника європейської дипломатії,

– розповів президент.

Додав також, що кожна держава, яка приєдналася до ЄС, проходила через таку ж процедуру з опитувальником, та це займало роки.

"...А у нас трохи більше тижня. Вже найближчим часом ми передамо другу частину відповідей. І розраховуємо, що європейське рішення у відповідь буде швидким", – зауважив Зеленський.

Президент України додав, що статус кандидата у члени ЄС відкриє для нас безпрецедентні в нашій історії можливості для відновлення і модернізації країни.

Верховний Головнокомандувач Збройних сил України повідомив, що наша держава веде перемовини з країнами та міжнародними фінансовими інституціями про підтримку нашої програми відбудови країни.

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