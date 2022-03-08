Іншим треба взяти приклад: Зеленський подякував США за заборону імпорту енергоресурсів
8 березня 2022 , 21:18Читать новость на русском
Джерело:Твітер Володимира Зеленського
США ухвалили рішення відмовитись від імпорту російської нафти, газу та вугілля. Президент Зеленський висловив вдячність та закликав інші країни брати приклад зі Сполучених Штатів.
Про це президент України написав у соцмережах. Подяку Зеленський адресував як Вашингтону, так і особисто Джо Байдену.
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Це – рішучий удар в серце військової машини
Дякую США і Джо Байдену за особисте лідерство та рішучий удар у серце військової машини Путіна, зокрема за заборону російської нафти, газу й вугілля на американському ринку,
– написав Зеленський.
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