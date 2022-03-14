Instagram офіційно внесли в список заборонених сайтів Роскомнадзору

Роскомнагляд офіційно вніс соцмережу Instagram до реєстру заборонених сайтів на Росії.

Блокування сервісу в Росії почалося в неділю ввечері з регіонів Далекого Сходу і завершилося в ніч проти понеділка.

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Що відомо про блокування Instagram на Росії

11 березня направила до суду позов про визнання Meta екстремістською організацією та заборону її діяльності на території Росії.

За кілька годин суд прийняв рішення – визнати Meta екстремістською організацією. У кремлівському регуляторі заявили, що блокують соцмережі Instagram через заклики до насильства проти росіян.

Проти компанії Цукерберга вже відкрили кримінальну справу. Як відомо, Meta володіє соцмережами Facebook, Instagram, а також месенджером WhatsApp та Messenger від Facebook.

Таким чином, у Росії повністю заблоковані соцмережі Facebook, Instagram та Twitter.

У свою чергу, у Meta повідомили, що у соцмережах Facebook та Instagram знімуть заборону на заклики до насильства щодо російських військових.

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