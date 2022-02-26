"ЗМІ, яким керує Росія": Instagram почав маркувати державні медіа країни-агресорки
Соціальна мережа Instagram почала маркувати акаунти та публікації російських державних медіа. Їх позначають як "ЗМІ, які контролює Росія".
Однак позначку можна побачити лише в додатку. Якщо зайти через ПК, маркування немає, повідомляє 24 канал.
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Плашка "Це видання контролюється державою Росія" з'явилася у:
- Russia Today;
- "Риа-новости";
- Sputnik;
- ТАСС;
- Lenta.ru.
Крім того, Instagram помітив маркуванням обліковий запису шоу "Вечірній Ургант".
Відповідна позначка Lenta.Ru / Скриншот з соцмережі
Відповідна позначка "Вечірнього Урганта" / Скриншот з соцмережі
Відповідна позначка в ТАСС / Скриншот з соцмережі
Відзначимо, що через повномасштабне вторгнення Росії Мінцифри звернулися до Meta щодо блокування Facebook та Instagram.
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