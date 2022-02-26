"ЗМІ, яким керує Росія": Instagram почав маркувати державні медіа країни-агресорки

Соціальна мережа Instagram почала маркувати акаунти та публікації російських державних медіа. Їх позначають як "ЗМІ, які контролює Росія".

Однак позначку можна побачити лише в додатку. Якщо зайти через ПК, маркування немає, повідомляє 24 канал.

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Плашка "Це видання контролюється державою Росія" з'явилася у:

Russia Today;

"Риа-новости";

Sputnik;

ТАСС;

Lenta.ru.

Крім того, Instagram помітив маркуванням обліковий запису шоу "Вечірній Ургант".



Відповідна позначка Lenta.Ru / Скриншот з соцмережі



Відповідна позначка "Вечірнього Урганта" / Скриншот з соцмережі



Відповідна позначка в ТАСС / Скриншот з соцмережі

Відзначимо, що через повномасштабне вторгнення Росії Мінцифри звернулися до Meta щодо блокування Facebook та Instagram.

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