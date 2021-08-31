Instagram видалив пост ставленика окупантів Криму про Захарченка

Instagram видалив пост маріонетки окупантів у Криму Володимира Константинова. Допис був про річницю вбивства колишнього ватажка бойовиків Олександра Захарченка.

Константинов говорив у пропагандистському стилі. Мовляв, Захарченко "був по-зрадницькому убитий, але його справа буде продовжена".

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Чому видалили пост

Ставленик окупантів назвав загиблого бойовика "невтомним захисником руського миру".

Допис був на сторінці окупанта пів дня. Потім соцмережа видалила його через пропаганду насильства і небезпечних організацій. Сам Константинов не коментував видалення його повідомлення.

Як загинув Захарченко

Ватажок проросійських бойовиків Олександр Захарченко загинув 31 серпня 2018 року. Це сталось внаслідок вибуху у центрі окупованого Донецька, в ресторані "Сєпар".

Захарченко був ватажком бойовиків з листопада 2014 року. До речі, у 2020 році окупанти в Криму навіть назвали вулицю ім'ям терориста.

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