Блокування Асоціації родин захисників "Азовсталі" в Instargam: Федоров обіцяє розібратись з Meta
9 серпня 2022 , 19:54
Джерело:телеграм Михайла Федорова
Уранці 9 серпня Instagram видалив сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі". На це вже відреагували у Міністерстві цифрової трансформації.
На інцидент відреагував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Команда міністерства уже звернулася до корпорації Meta, яка є власником соцмережі.
Нагадаємо Instagram видалив сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі"