Блокування Асоціації родин захисників "Азовсталі" в Instargam: Федоров обіцяє розібратись з Meta

9 серпня 2022 , 19:54

Джерело:

телеграм Михайла Федорова

Уранці 9 серпня Instagram видалив сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі". На це вже відреагували у Міністерстві цифрової трансформації.

На інцидент відреагував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Команда міністерства уже звернулася до корпорації Meta, яка є власником соцмережі.

Нагадаємо Instagram видалив сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі"

 

Автор: Іван Магуряк