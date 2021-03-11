Інститут нацпам'яті Польщі засудив присвоєння стадіону в Тернополі імені Шухевича

Свій протест через присвоєння стадіону в Тернополі імені Романа Шухевича висловив Інститут національної пам'яті Польщі. Напередодні зі схожою заявою виступила влада міста Замосць.

Інститут національної пам'яті Польщі протестує проти перейменування стадіону у Тернополі.

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Деталі заяви Інституту нацпам'яті

Шухевич під час Другої світової війни був офіцером німецьких поліцейських батальйонів, таких як "Нахтігаль", а потім командиром УПА, відповідальним за геноцид польського цивільного населення на Волині та Східній Малопольщі,

– йдеться у заяві.

В установі додали, що "прославляння Україною Шухевича ображає пам’ять польських, єврейських і українських жертв УПА".

Нагадаємо, напередодні мерія польського міста Замосць заявила про розрив партнерських відносин з Тернополем через перейменування стадіону.

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Роман Шухевич особисто не брав участі у вбивствах поляків. Крім того, немає жодних документальних свідчень, що він віддавав схожі накази.