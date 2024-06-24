Де у Росії розташований інститут "Платан", який охопила пожежа на 4,5 тисячі квадратів – карта
У російському Підмосков'ї на території науково-дослідного інституту "Платан" спалахнула пожежа. Вогонь охопив приміщення з 5 по 7 поверх.
Губернатор Московської області Росії Андрій Воробйов заявив, що пожежі присвоїли 3 ранг складності. Там є загиблі та поранені, пише 24 Канал.
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Де розміщений інститут "Платан"
Науково-дослідний інститут "Платан" розташований у російському місті Фрязіно Московської області. Від самого інституту до Москви менш ніж 50 кілометрів машиною.
Де розміщений російський інститут "Платан": дивіться на карті
Інститут займався дослідженням та розробкою електронних приладів для радіолокаційних комплексів та засобів зв'язку.
Чому в інституті спалахнула пожежа
Російські рятувальники станом на 17:16 23 червня заявили, що вогонь сягнув 4,5 тисячі метрів квадратних. За їхніми даними, до приміщення навіть скерували вже другий вертоліт Ка-32 для гасіння пожежі.
Російські пропагандисти поспішили запевнити, що нібито там не діє інститут, натомість офіси здаються в оренду. Хоча губернатор регіону заявив про пожежу саме в інституті.
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Влада Московської області попередньо писала, що у приміщенні могли перебувати 7 людей. Згодом заявили про 2 загиблих та 34-річного пораненого чоловіка, який у важкому стані. Ще двоє людей – отруїлись газом.
У російських телеграм-каналах заявили, що причиною вибуху став газовий балон. За іншими даними – що спалах міг розпочатися в приміщенні, де збирали налобні ліхтарі. Мовляв, працівники підприємства забули вимкнути обладнання та пішли з роботи.