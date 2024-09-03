Ракетний удар по Полтаві: як світові лідери реагують на російський злочин

Росія вдарила двома балістичними ракетами по Інституту зв'язку у Полтаві, внаслідок чого загинуло багато людей, близько 200 осіб отримали поранення. Світові лідери уже висловилися з цього приводу.

На цей жорстокий російський злочин уже відреагували у Польщі, Великій Британії, Раді Європі, а також Латвії. Лідери виступили із різким засудженням, там наголосили на необхідності притягнення Росії до відповідальності.

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Як світові лідери реагують на удар по Полтаві

Міністерство закордонних справ Польщі засудило російський напад на лікарню та навчальний заклад у Полтаві та висловило співчуття народу України. "Польща і надалі підтримуватиме Україну у захисті від агресії. Росія повинна бути притягнута до відповідальності", – написали там.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі зустрівся з очільником українського оборонного відомства Рустемом Умєровим у Лондоні та також відреагував на удар по навчальному закладі у Полтаві, де загинуло понад 40 людей та є кілька сотень постраждалих.

Трагічно дізнаватися, що понад 40 українців загинули й ще десятки постраждали внаслідок невибіркового удару сил Путіна по Полтаві. Висловив співчуття міністру оборони Рустему Умєрову, який сьогодні перебуває з візитом у Лондоні, та запевнив, що Британія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно,

– сказав він.

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич у твіті англійською та французькою мовами "рішуче засудила жорстоку російську атаку по Полтаві" через яку "загинуло багато мирних жителів". "Ці варварські дії не залишаться безкарними", – зазначила вона.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс після російського удару балістикою закликав скасувати усі обмеження на застосування Україною західної зброї. За його словами, дозвіл на далекобійні удари не означатиме ескалацію, а натомість допоможе зберегти життя цивільного населення.

Росія вбила 41 людину і поранила ще 180 внаслідок удару по Полтаві. Ще раз: обмеження для України на застосування усієї зброї проти Росії мають бути скасовані. Це не про ескалацію, а про життя невинних людей,

– наголосив він.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський назвав російський удар по Полтаві "ще одним російським воєнним злочином в Україні".

"Понад 40 загиблих і майже 200 поранених цивільних осіб у Полтаві вкотре демонструють необхідність надання Україні засобів протиповітряної оборони й всього озброєння, необхідного для ефективної оборони", – вважає чеський міністр.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова висловила співчуття родинам загиблих у результаті російського ракетного удару українців, додавши, що "російському терору в Україні немає кінця".

Україна потребує більше систем протиповітряної оборони, дальніх ударів, щоб захистити свій народ – більше ніяких зволікань! Росія має бути зупинена,

– підкреслила посол ЄС.

До слова, за останніми даними, кількість загиблих зросла до 47 осіб, а постраждалих – 206.