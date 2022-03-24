Інтенсивність боїв знизилася, але війна триває, – Маляр про останні активності росіян

Росіяни не полишають своїх підступних планів щодо України. Попри те, що ітенстивність боїв знизилася, війна все ж таки продовжується.

На цьому 24 березня наголосила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона пояснила, що ворог намагається закріпитися у регіонах, які тимчасово зайняв, пише 24 канал.

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Посадовиця наголосила, що на тимчасово окупованих територіях відбуваються вкрай прикрі речі. Росіяни демонструють нелюдське ставлення до мирного населення. Також вона розповіла про чутки від мешканців Придністров'я – там кажуть, що їх планують втягнути до війни проти України.

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Наразі загарбники намагаються всіляко укріпити свої позиції, підсилити особовий скалад, який вони втратили за місяць. Окупанти збирають техніку довколо кордону, хочуть збільшити свої спроможності. Звісно, залишаються загрози й з білоруського кордону.

Ми повинні розуміти, що це складна війна, складне випробовування для нас. Попри те, що ми діємо гідно й здійснюємо відсіч, це дійсно дуже складно,

– наголосила Маляр.

Відповідаючи на питання про те, скільки може протривати ця війна, заступниця міністра підкреслила, що будь-які прогнози не можуть бути коректними. Адже розстановка сил й узагалі вся ситуація, зокрема й політична у світі, змінються фактично кожних 30 хвилин.

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