"Інтер" ще раз перевірять через фільми з російськими акторами з "чорного списку"
Нацрада з питань телебачення і радіомовлення проведе повторну перевірку "Інтера". Усе через фільми з російськими акторами.
На засіданні 12 серпня держрегулятор розглянув результати моніторингу за 26 – 31 липня і 3, 4, 7 серпня. Через виявлені порушення на "Інтері" проведуть позапланову безвиїзну перевірку.
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Чому "Інтер" ще раз перевірятимуть
Перевірку цього каналу регулятор проведе з 30 серпня до 10 вересня 2021 року. Мовник має надіслати до 2 вересня на адресу Національної ради документи та матеріали, необхідні для проведення безвиїзної перевірки, а також свої пояснення. Результати перевірки розглядатимуть на засіданні.
Причина такої уваги регулятора до "Інтера" – трансляція фільмів із певними російськими акторами.
В ефірі "Інтера" транслювалися такі фільми:
- "Місце зустрічі змінити не можна" ("Место встречи изменить нельзя") за участі Станіслава Говорухіна;
- "Бранець замка Іф" ("Узник замка Иф") за участі Михайла Боярського;
- "Д’Артаньян і три мушкетери" ("Д’Артаньян и три мушкетера") за участі Михайла Боярського, Ірини Алфьорової, Аліси Фрейндліх, Олега Табакова, Бориса Клюєва;
- "За сімейними обставинами" ("По семейным обстоятельствам") за участі Євгена Стеблова;
- "Велика перерва" ("Большая перемена") за участі Валентини Тализіної.
У чому проблема
У тому, що ці актори внесені до так званого "чорного списку Мінкульту". Цей перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Міністерство культури України на підставі звернень:
- Ради національної безпеки і оборони України,
- Служби безпеки України,
- Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Це вже третя перевірка, яку "Інтер" отримує за подібні порушення. 15 і 29 липня Національна рада також ухвалювала рішення про проведення позапланових перевірок цього мовника.
Вочевидь, телеканал не реагує на рішення регулятора й далі ігнорує чинне законодавство України,
– наголошують у Нацраді з питань телебачення і радіомовлення.
Перевірки телеканалів: з останнього
- 15 липня Нацрада призначила телеканалу "Інтер" позапланову безвиїзну перевірку через демонстрацію із 28 червня до 11 липня 11 фільмів за участі артистів, котрих внесено до Переліку.
- Цього ж дня Нацрада наклала на канал "1+1" штраф у розмірі 71 488 гривень. Усе через трансляцію російського серіалу "Кухня" російською ж мовою.
- 16 липня Нацрада призначила перевірки телеканалам "НАШ" та "Максі-ТВ". Вони стосуватимуться поширення мови ворожнечі у висловлюваннях екснардепа Євгена Мураєва.