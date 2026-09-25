З одного боку – зраджений генерал, який втратив усе, став рабом, а потім перетворився на живу легенду. З іншого – збожеволілий імператор, чия абсолютна влада тримається виключно на тваринному страху підлеглих і безмежному марнославстві. Під пронизливу, епічну та глибоко трагічну музику Ганса Циммера, яка проникає в самісіньку душу і змушує серце битися в унісон з ударами мечів, Максимус Децим Меридій та Коммод сходяться у своєму останньому, смертельному танці.

Дзвін холодної сталі, важке, уривчасте дихання, відчайдушний удар прихованим лезом – і ось тиран, захлинаючись власною кров'ю, падає на брудний пісок. Герой, виконавши свою місію та звільнивши Рим від диктатури, повільно відправляється в залитий сонцем Елізіум до своєї вбитої родини. Це фінал, який змушував плакати мільйони глядачів по всьому світу. Це сцена, яка назавжди увійшла в золотий фонд світового кінематографа, ставши еталоном жанру. І водночас це – абсолютна, стовідсоткова, блискуче зрежисована історична брехня, яка не має нічого спільного з реальними подіями античності, наголошує 24 Канал.

Хоча монументальна стрічка Рідлі Скотта зібрала цілий оберемок статуеток "Оскар", відродила давно забутий жанр пеплуму та змусила ціле покоління заново зацікавитися історією Стародавнього Риму, її історична достовірність розбивається об холодні, безжальні та значно менш поетичні реальні римські літописи. Голлівудська магія завжди вимагає катарсису, чіткого поділу на абсолютне добро і абсолютне зло, а головне – красивої, пафосної смерті лиходія від руки шляхетного месника. Проте справжня історія Римської імперії кінця другого століття нашої ери, скрупульозно зафіксована в працях таких видатних античних хроністів, як Кассій Діон, Геродіан та авторів "Історії Августів", малює зовсім іншу картину. Це була епоха, де не залишалося місця для благородних дуелей, а натомість панували тотальна параноя, безглузда жорстокість, підступні палацові інтриги та жалюгідна смерть у мильній воді.

Гладіатор: дивіться трейлер фільму

Справжній термін: 12 років нескінченної диктатури та терору

Кіноілюзія, майстерно створена сценаристами "Гладіатора", віртуозно грає з нашим сприйняттям часу та простору. Сценарій створює стійке, майже непохитне враження, ніби правління Коммода після трагічної смерті його батька, видатного імператора-філософа Марка Аврелія, тривало лише лічені місяці. Глядач бачить стрімкий, беззупинний розвиток подій: Максимус дивом тікає від страти, потрапляє в рабство до торговців людьми, швидко здобуває славу в провінційних боях у Північній Африці, тріумфально повертається до Риму і майже одразу здійснює свою криваву помсту. Цей кінематографічний темп життєво необхідний для підтримки динаміки сюжету, але він повністю, до невпізнання спотворює масштаб трагедії, яку насправді пережив Рим.

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Історичний факт, підтверджений усіма міжнародними дослідниками античності, полягає в тому, що одноосібна влада імператора Коммода тривала цілих 12 років – зі 180 по 192 рік нашої ери. Більше того, ще три роки до смерті батька (який помер від чуми Антоніна у Віндобоні, а не був задушений власним сином) він був його офіційним співправителем. Коммод не був узурпатором, він отримав владу абсолютно легально, ставши першим імператором за понад століття, який успадкував трон за правом народження, а не через усиновлення.

Ці дванадцять років перетворилися на справжню епоху випробувань, непередбачуваного терору та глибоких принижень для римського сенату і всієї величезної імперії. Це не був короткий спалах божевілля молодого правителя; це була довга, виснажлива, системна деградація державного апарату. Коммод не просто правив – він методично руйнував спадщину п'яти "добрих імператорів". Його мегаломанія не знала меж: він офіційно перейменував Рим на Colonia Lucia Annia Commodiana (Місто Коммода), змінив назви всіх дванадцяти місяців року на честь своїх численних титулів (Луцій, Елій, Аврелій, Коммод, Август, Геркулес, Романус тощо), перейменував римський флот і навіть самий сенат. Він вимагав, щоб його вшановували не просто як правителя, а як живу реінкарнацію бога Геркулеса, змушуючи скульпторів зображати себе в левовій шкурі та з палицею в руках. Сенатори роками жили в постійному, паралізуючому страху за свої життя та майно, адже будь-який, навіть найменший прояв невдоволення чи просто косий погляд карався негайною конфіскацією майна та жорстокою стратою. Тож ніякого швидкого порятунку від руки повсталого генерала не було і бути не могло – Рим покірно терпів цього тирана більше десятиліття.



Коммод хотів, щоб у ньому бачили реінкарнацію Геркулеса / Фото Музей мистецтв Метрополітен

Бої без ризику: як імператор грав у непереможного гладіатора

Одним із найяскравіших, найбільш візуально досконалих елементів фільму є кіноміф про чесні та криваві поєдинки імператора з найкращими воїнами Риму на піску Колізею. Рідлі Скотт показує Коммода як людину, що, попри свою очевидну підступність і моральну гниль, має певну збочену сміливість вийти на арену перед стотисячним натовпом і битися на смерть. Хай навіть він попередньо підло ранить свого супротивника, але він ризикує власним тілом. Це додає кіноперсонажу певної темної, шекспірівської величі.

Справжнє шоу, яке регулярно влаштовував реальний історичний Коммод, було набагато жалюгіднішим, цинічнішим і позбавленим будь-якого натяку на героїзм. Імператор справді мав хворобливу, маніакальну одержимість ареною. Він щиро вважав себе неперевершеним мисливцем (венатором) і геніальним гладіатором. За кожен свій вихід на арену він змушував державну скарбницю виплачувати йому астрономічну суму в мільйон сестерціїв, що стрімко спустошувало бюджет імперії. Але його виступи були жорстко, до міліметра зрежисовані і абсолютно позбавлені будь-якої реальної небезпеки для його вінценосної особи.

Античні історики з жахом і огидою описують, як Коммод масово розстрілював сотні екзотичних тварин – слонів, носорогів, жирафів, леопардів, ведмедів – з безпечного, спеціально побудованого високого підвищення, куди жоден звір фізично не міг дістатися. Кассій Діон, який особисто був присутній на цих іграх як діючий сенатор, згадує один особливо моторошний епізод, що яскраво ілюструє атмосферу того часу. Імператор відтяв голову страусу спеціальною стрілою у формі півмісяця, а потім, відклавши лук, весь у крові підійшов до трибуни сенаторів. Він мовчки стояв перед ними, тримаючи в одній руці закривавлену голову птаха, а в іншій – гладіаторський меч, і лише зловісно посміхався, недвозначно натякаючи, що така ж доля може спіткати будь-кого з присутніх патриціїв. Сенаторам доводилося відчайдушно жувати гірке лаврове листя зі своїх вінків, щоб приховати нервовий сміх та тремтіння губ, адже будь-яка невідповідна емоція могла коштувати їм життя просто на місці.

Коли ж справа доходила до боїв із людьми, боягузтво Коммода проявлялося у всій своїй потворній повноті. Він ніколи не виходив проти рівних чи сильних супротивників у чесному бою. Під час тренувань у палаці він бився з гладіаторами, але виключно дерев'яною зброєю (так званими rudis). На публічній же арені проти людей він виходив лише тоді, коли супротивникам видавали тупу або дерев'яну зброю. Ще гірше – він часто наказував випускати на арену покалічених людей, ветеранів, які втратили кінцівки, або просто хворих громадян з вулиць Риму. Їх зв'язували разом, одягали в костюми міфічних чудовиськ чи гігантів, і Коммод безжально забивав їх до смерті справжньою зброєю, уявляючи себе великим героєм, що рятує світ від монстрів. Римський сенат, аристократія та навіть прості громадяни тихо ненавиділи це криваве, безглузде шапіто, вважаючи його нечуваною, незмивною ганьбою для священного статусу римського імператора. Це була не доблесть, а чистий садизм, помножений на абсолютну, безконтрольну владу.

Та сама епічна сцена вбивства Коммода: дивіться відео

Безславний фінал у ванній: смерть без пафосу та музики

Кульмінація "Гладіатора" дарує нам потужне емоційне очищення: зло покаране на очах у всього Риму, на тій самій арені, де воно шукало слави і визнання. Справедливість відновлено під оплески натовпу. Але реальна історія не пише голлівудських сценаріїв і не дбає про драматичні арки. Загибель справжнього Коммода стала результатом не відкритої дуелі під рев трибун, а класичної, тихої, підступної палацової змови, яка визріла в найближчому, найдовіренішому оточенні диктатора.

Смерть імператора настала 31 грудня 192 року. Напередодні Нового року Коммод планував здійснити чергове, остаточне божевілля, яке мало остаточно знищити залишки римських традицій. Він хотів убити обох новообраних консулів і 1 січня з'явитися перед народом не з імператорського палацу на Палатині, а з казарм гладіаторів, одягнений у гладіаторські обладунки, щоб офіційно обійняти посаду консула як гладіатор. Це переповнило чашу терпіння навіть його найвідданіших поплічників.

Змову організували ті, хто мав би його захищати ціною власного життя: префект преторіанської гвардії Квінт Емілій Лет, впливовий придворний чиновник (кубікуларій) Еклект та найулюбленіша коханка імператора – Марція. За свідченнями античного історика Геродіана, маленький хлопчик на ім'я Філокоммод, улюбленець імператора, випадково знайшов у спальні правителя воскову табличку. Граючись, він виніс її з кімнати, де її перехопила Марція. На табличці був написаний список людей, яких Коммод планував стратити наступного ранку. Першим у списку стояло ім'я самої Марції, за нею йшли Лет та Еклект.

Діяти потрібно було негайно, рахунок йшов на години. Спочатку Марція спробувала отруїти тирана, підмішавши сильну отруту у чашу з вином, яке імператор зазвичай пив після виснажливих тренувань та гарячої ванни. Проте Коммод, який того дня занадто багато випив і фізично перевтомився, відчув сильну нудоту. Отрута не подіяла так швидко, як очікувалося, і імператора просто знудило, що врятувало йому життя на кілька хвилин. Змовники запанікували. Вони чудово розуміли: якщо Коммод опритомніє і зрозуміє, що його намагалися вбити, їх усіх чекає неймовірно болісна смерть під тортурами. Тоді вони вдалися до плану "Б". Вони підкупили особистого тренера Коммода з боротьби – могутнього, кремезного атлета на ім'я Нарцис. Поки ослаблений, напівпритомний імператор лежав у ванні, намагаючись прийти до тями після отруєння, Нарцис увійшов до кімнати, навалився на нього і холоднокровно задушив володаря половини відомого світу голими руками. Ніяких натовпів, ніяких промов, ніякого Елізіуму. Лише брудна, гаряча вода, тваринний страх і безславний, жалюгідний кінець тирана.

Кінопасхалка, про яку знають лише справжні гіки

Найцікавіше в усій цій історії те, що творці "Гладіатора" чудово знали справжню історію Риму. У найперших чернетках сценарію, написаних Девідом Францоні ще в період його глибокого захоплення античними текстами, головного героя – того самого, якого згодом геніально зіграв Рассел Кроу – звали саме Нарцисом. Це була пряма, дуже тонка данина поваги реальному історичному вбивці імператора Коммода. Сценарист хотів зберегти цей історичний зв'язок, зробивши месником людину з іменем справжнього ліквідатора диктатора.



Рассел Кроу зіграв Максимуса, якого спочатку мали назвати Нарцисом / Фото Dreamworks Pictures

Проте в процесі тривалого доопрацювання сценарію, коли до проєкту долучився Рідлі Скотт та інші голлівудські фахівці, ім'я вирішили кардинально змінити. Причина була суто психологічною: для сучасного масового глядача ім'я "Нарцис" асоціюється насамперед із давньогрецьким міфом про юнака, безнадійно закоханого у власне відображення. Воно несе в собі стійкі конотації самозакоханості, егоїзму та певної слабкості. Це абсолютно не підходило для образу суворого, брутального, покритого шрамами і самовідданого іспанського генерала. Тому Нарцис перетворився на Максимуса Децима Меридія – ім'я, що звучить як удар ковадла, випромінюючи непохитну силу, римську гідність та військову міць. Ця кінопасхалка назавжди залишилася лише в архівах студії, ставши чудовим гачком для справжніх кіноманів та прискіпливих дослідників історії кіно.

Фільм "Гладіатор" залишається беззаперечним шедевром, який витримав перевірку часом. Він ідеально виконує головну функцію мистецтва – викликає глибокі емоції, змушує щиро співпереживати і надихає на роздуми про честь та обов'язок. Але коли ми вимикаємо екран, відкладаємо попкорн і звертаємося до пожовклих сторінок античних хронік, ми чітко розуміємо: реальна історія людства часто буває занадто брудною, занадто довгою і занадто позбавленою поетичної справедливості, щоб стати ідеальним голлівудським блокбастером без суттєвих прикрас. І смерть всемогутнього Коммода від рук власного тренера – найкращий, найпромовистіший тому доказ.