В інтернаті на Буковині виявили жахливі умови: справою зайнялись правоохоронці

В одному з інтернатів в Чернівецькій області виявили жагливі умови. Прокурори відкрили провадження, а інтернат переформатують.

Багато дітей, які перебували в інтернаті, потребують лікування.

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Що відомо про справу

Кілька тижнів тому під час робочої поїздки у Чернівці Міністерка соцполітики Оксана Жолнович отримала від місцевих волонтерів фото дітей з комплексними порушеннями у складному стані. Цих дітей перемістили із Дружківського дитячого будинку-інтернату в один із дитбудинків у Чернівецькій області, який є комунальним закладом Чернівецької обласної ради.

З робочою поїздкою у Чернівцях також був заступник Міністра Назар Танасишин та голова Національної соціальної сервісної служби Василь Луцик. Тож команда одразу почала вивчати це питання.



Оксана Жолнович звернулась до Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, щоб провести спільний моніторинговий візит дитбудинку.



Перевірка відбулася вже за кілька днів. Стало очевидно, що діти потребують лікування. Моніторинг показав, що у півсотні дітей відсутні або протерміновані індивідуальні плани стаціонарного догляду та реабілітації.

І, окрім цього, дитячі кімнати потребують вдосконалення відповідно до сучасних вимог. Також зафіксовано порушення санітарних норм на кухні.



Паралельно Міністерка соцполітики спілкувалась з головою Чернівецької ОВА Русланом Запаранюком і домовлялась про обстеження дітей у медзакладі. Також до відома поставили усі центральні органи виконавчої влади, у тому числі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та віце-прем'єрку Ірину Верещук.



Наразі усіх дітей обстежили медики. А ті, хто потребували лікування, отримують його у лікарні.



Крім того, команда Мінсоцполітики розпочала пілот разом з Чернівецькою ОДА, щоб перевести дітей у сімейні форми виховання та забезпечити їх паліативним доглядом. Сам інтернат у Чернівецькій області переформатують.

Поліція проводить розслідування

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Чернівецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання обов'язків посадовими особами спеціалізованої дитячої установи щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх (ч. 1 ст. 137 КК України). Наразі Національна поліція проводить розслідування та з'ясовує всі обставини.