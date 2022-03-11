Інтернат під Ізюмом Росія обстріляла з "Граду" та літака: у стіні застряг боєприпас
11 березня 2022 , 13:46Читать новость на русском
Джерело:Юрій Шпарага
Оскільський психоневрологічний інтернат в Ізюмському районі, Харківської області, обстріляли окупанти. Росіяни запустили по ньому з "Граду", а потім ще й розстріляли з літака.
Директор обласного департаменту соцзахисту Юрій Шпарага повідомив, що постраждалих, на щастя, немає.
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Підопічні та персонал інтернату живі. Але будівля сильно пошкоджена. Немає ні тепла, ні електроенергії, ні води. В стіні будівлі застряв боєприпас – одна із випущених ракет не вибухнула.
Наразі йде підготовка до евакуації людей з інтернату.
До війни це була краща установа подібного профілю в Харківській області,
– зауважив Юрій Шпарага.
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