Люди дякують просто на вулиці, – іноземець Магру, який захищає Україну

Представники 55 країн зараз захищають Україну у складі Інтернаціонального легіону оборони. Іноземець Дам'єн Магру, який також допомагає боротись з ворогом, звернувся до наших громадян.

Свою думку спікер Інтернаціонального легіону оборони України Магру висловив 24 каналу. Він також розповів про службу іноземців на боці України.

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Я б хотів сказати величезне дякую усьому цивільному населенню. Я як легіонер відчуваю дуже великий рівень підтримку. Люди на вулиці підходять, дякують та тиснуть руки. Це дуже приємно,

– сказав він.

Крім цього, це дуже важливо для підняття бойового духу іноземців, які приїхали захищати Україну від Росії.

Як Магру потрапив у легіон

Іноземець поділився, що його історія того, як він потрапив у Інтернаціональний легіон, дещо відрізняється від інших.

"Я жив в Україні ще до початку цієї фази війни. Я вже 2 роки працюю цивільним юристом у Києві. Але коли 24 лютого я був на Заході України, вже тоді розумів, що хочу залишитися в Україні і чимось допомогти", – сказав Магру.

І вже коли на третій день повномасштабної війни президент Зеленський закликав іноземців долучитися до лав Збройних Сил України, він зрозумів, що хоче долучитися. Легіонер вважає, що це найбільш ефективний спосіб долучитися до оборони країни.

Цікаво, що Магру був одним із перших, хто підписав контракт.

Інтернаціональний легіон: що відомо

Інтернаціональний легіон перебуває у складі Збройних сил України. Там служать представники 55 країн.

Найбільше – громадян США та Великої Британії, за ними за кількістю йдуть громадяни Польщі та Канади, представники країн Прибалтики та північних країн, включаючи Фінляндію.

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