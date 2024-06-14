"Інтерпайп Сталь" занепокоєна наслідками запровадження нової норми з імпорту 80% електроенергії

Електрометалургійний комплекс "Інтерпайп Сталь" висловлює занепокоєння можливими негативними наслідками від запровадження Урядом України змін до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах воєнного стану в Україні та просить Кабінет міністрів України скоригувати свою постанову №611 від 30.05.2024.

Внесені цією постановою зміни передбачають, що промислові споживачі електричної енергії звільняються НЕК "Укренерго" від планових обмежень, якщо обсяг імпорту в їх структурі споживання становить щонайменше 80%. Раніше цей норматив становив 30% з травня по вересень 2023 року і 50% з жовтня 2023 року по квітень 2024 року.

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Таке рішення Уряду України може призвести до численних негативних наслідків для вітчизняної промисловості в цілому та "Інтерпайп Сталі" зокрема. Наразі потужність міждержавних перетинів для імпорту електричної енергії становить 1,7 ГВт, що є значно менше за потреби всього українського бізнесу. Тобто, міжнародні домовленості держави Україна не дозволяють виконувати нові правила, запроваджені Кабміном у травні.



На практиці це може призвести до штучного, навіть спекулятивного зростання попиту на імпортну електроенергію, ціна на яку може зрости до будь-якого рівня. Але задля невідключення її зможуть та будуть сплачувати лише ті підприємства, які мають мінімальні витрати на електрику в структурі собівартості своєї продукції.



Електроенергія займає майже 25% у собівартості сталевої заготовки, яку «Інтерпайп Сталь» постачає на заводи з виробництва сталевих труб та залізничної продукції в рамках вертикальної інтеграції групи Інтерпайп. Тобто, здорожчання та підвищений попит на електроенергію не тільки вкрай негативно відобразиться на конкурентоздатності готової продукції Інтерпайпу, а також може призвести до відсутності спроможності придбати потрібний обсяг імпортної електроенергії згідно з Постановою №611.



Зараз заводи "Інтерпайпу", що розташовані у Дніпропетровській області, забезпечують роботою майже 9 тисяч людей у прифронтовому регіоні. У тому ж числі, близько 3 тисяч осіб працевлаштовані та мають стабільний доход на трубному заводі у Нікополі, що офіційно визнано зоною бойових дій. За підсумками минулого року група сплатила рекордну суму податків та зборів у розмірі 4,4 мільярда гривень. Крім того, "Інтерпайп" несе велике соціальне навантаження, допомагаючи мобілізованим співробітникам, внутрішньо переміщеним особам та демобілізованим ветеранам. Також надається системна допомога 15 бригадам та підрозділам Сил оборони України.

